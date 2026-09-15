Posibles alineaciones del Levante - Athletic para la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 SEP 2026 - 10:54h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Levante y Athletic de la jornada 6

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El Estadio Ciutat de València vestirá sus mejores galas este miércoles 16 de septiembre a las 21:30h para albergar el duelo entre el Levante UD y el Athletic Club, correspondiente a la sexta jornada de LALIGA EA Sports. La escuadra granota saldrá ante su afición dispuesta a resarcirse tras encajar una derrota por 2-4 frente al FC Barcelona en su feudo, un resultado que le deja en la decimotercera posición con 5 puntos acumulados. Por su parte, el conjunto vasco rinde visita a tierras valencianas ubicado en la novena plaza con 7 puntos, tras no pasar del empate 1-1 ante el Elche CF en San Mamés. Al tratarse de un compromiso en plena fecha intersemanal, la dosificación de minutos y los cambios en ambas alineaciones se perfilan como factores clave.

Posible alineación del Levante

El Levante será continuista con el dibujo 4-3-3. En el apartado de ausencias médicas, Luis Castro cuenta con las bajas confirmadas de Karl Etta Eyong, debido a una lesión en el recto anterior, y de Alexandre Primo por una luxación de hombro. Mathew Ryan continuará defendiendo la portería granota, la retaguardia estará formada por Nacho Pérez en el lateral derecho, Manu Sánchez en el izquierdo, y la pareja de centrales compuesta por Adrián de la Fuente junto a Aissa Mandi. En la sala de máquinas, Oriol Rey actuará como ancla en el pivote escoltado por Jon Ander Olasagasti y Bardeli en la creación de juego. En la parcela ofensiva, Iván Romero ejercerá de referencia en punta o cayendo a banda si entra Musuayi, flanqueado por Thiago Fernández y la variante de Roger Brugué, sin descartar la entrada de Paco Cortés en alguno de los extremos.

Posible once del Levante frente al Athletic Club:

Portero: Ryan

Defensas: Nacho Pérez, De la Fuente, Mandi, Manu Sánchez

Centrocampistas: Olasagasti, Oriol Rey, Bardeli

Delanteros: Brugui/Musuayi, Iván Romero, Thiago Fernández

Posible alineación del Athletic Club

El Athletic Club seguirá con su propuesta de 4-3-3. En el capítulo de bajas, Edin Terzić no podrá contar con los lesionados Dani Vivian y Unai Egiluz, mientras que Iñaki Williams, Gorka Guruzeta y Peio Canales se mantienen entre algodones. Unai Simón defenderá el arco bilbaíno, en la zaga se prevén rotaciones: Hugo Rincón se disputará disputará el carril derecho con Jesús Areso, Johaneko hará lo propio en el izquierdo con Yuri Berchiche, mientras que Aymeric Laporte liderará el eje central junto a la opción entre Aitor Paredes o Yeray Álvarez. En la medular, Mikel Jauregizar asumirá las labores de contención junto a uno entre Gerenabarrena o Íñigo Ruiz de Galarreta, liberando a Oihan Sancet en el enganche. Arriba, Robert Navarro y Álex Berenguer ocuparán los frentes de ataque junto a uno entre Nico Williams e Iñaki Williams.

Posible once del Athletic Club frente al Levante:

Portero: Unai Simón

Defensas: Rincón/Areso, Paredes/Yeray, Laporte, Johaneko/Yuri

Centrocampistas: Jauregizar, Gerenabarrena/Galarreta, Sancet

Delanteros: Robert Navarro, Berenguer, Nico Williams/Iñaki Williams