Fran Fuentes 15 SEP 2026 - 15:29h.

El técnico alemán juega al despiste con el tema de las rotaciones: "Puede que mañana, puede que el sábado"

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Edin Terzic ha comparecido en sala de prensa. El técnico del Athletic Club ha comentado el estado físico de la plantilla rojiblanca de cara al partido frente al Levante UD, en el que ya ha anticipado alguna baja, a la espera de la última sesión. Del mismo modo, el entrenador alemán ha anticipado que posiblemente hará rotaciones de cara al duelo de la jornada intersemanal y, además, ha explicado por qué ha llevado de vuelta a Iñaki Williams a la posición de delantero centro. A continuación, sus palabras:

Estado de la plantilla: "El único jugador que no está disponible es Vivian. Sigue trabajando en su plan de rehabilitación. necesita un par de días, seguramente para el parón ya lo tengamos en el campo. Guruzeta y Peio Canales han hecho parte del entrenamiento de hoy, así que vamos a ver cómo están más de cerca, con los médicos, hablaremos con ellos y tomaremos una decisión, pero ahora mismo son interrogantes. Iñaki no hay interrogante, ayer estuvo parcialmente, hoy ha hecho todo el entrenamiento con nosotros, así que estará disponible. Buenas noticias".

Rotaciones el miércoles o el sábado: "Es posible que ambos. Puede que lo hagamos mañana, que lo hagamos el sábado... es algo que siempre pensamos porque tenemos casi toda la plantilla disponible. Es una mezcla de nuestra forma, de qué necesitamos, siempre pensando en el equilibrio y en la frescura. Vamos a encontrar la mezcla correcta para mañana, seguro. ¿Vamos a rotar? Vamos a rotar un poco, un montón. No hablaremos de ello hoy".

¿Por qué ha vuelto a colocar a Iñaki Williams como delantero?: "Nuestro capitán ha jugado muchas veces en diferentes posiciones, pero en los últimos partidos ha jugado para nosotros como número 9. Nos da su ritmo, nos da buenos momentos en la presión. Él, por supuesto, falló la gran oportunidad en la primera mitad, creo que después de 5 o 6 minutos. Así que este es el Iñaki que necesitamos. El que nos dé este ritmo, los pasos atrás, buenos momentos de presión, buenos duelos aéreos, y luego una buena presencia en la caja. Y no solo con Iñaki, esto es algo que esperamos de todos los que juegan en este papel como número 9. Hablamos con todos los jugadores sobre sus posiciones favoritas y sobre las posiciones más favoritas. Hablamos antes de eso sobre la responsabilidad en todas las posiciones. Cada posición tiene al menos tres responsabilidades principales que se deben cuidar. Y Iñaki está listo para tomar estas responsabilidades para el link-up, para los momentos de presión, para ocupar la caja, para ser peligroso en ataques contra. Y esto es algo donde ha hecho buenos pasos en nuestros partidos, en los últimos partidos. Y así que es una de las tres opciones que hemos usado hasta ahora con él, con Guru y con Maroan. Y sí, estoy muy feliz con la forma en que estamos trabajando. Pero desde esta posición, por supuesto, no es un secreto, cada equipo necesita goles de la posición número 9. Y vamos a depender de estos goles. Nuestro trabajo es apoyar a él para entrar en oportunidades de goles. Y ha tenido un par de goles en los últimos partidos. Y ahora es el momento para todos nosotros para ganar más goles".