María Trigo 12 SEP 2026 - 21:34h.

El entrenador del Athletic y Álex Berenguer analizan el empate frente al Elche

El sentido homenaje de San Mamés al socio número 1 del Athletic y su mujer, recientemente fallecidos

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El Elche resistió en la primera parte a San Mamés y a las acometidas del Athletic Club y luego, gracias a un penalti, se llevó el premio de verse por delante en el marcardor. Al final, el duelo terminó en un empate a uno que dejó más contentos a los ilicitanos que a los locales. Así lo manifestó tras el encuentro el propio Edin Terzic en los micrófonos de Movistar +.

"Creo que hemos merecido un poco más, sobre todo en la primera parte hemos presionado bien y los hemos mantenido lejos de la portería. Sólo nos faltaba el primer gol. Después, en la primera acción del segundo tiempo hemos cometido el penalti y necesitábamos recuperarnos y hemos estado a punto de marcar el segundo. Estamos tristes", comentó Edin Terzicn, que también valoró su conversación con Iñaki Williams: "Justo acabo de hablar con él. Le han dado un patada en el pie y le dolía mucho, pero esperamos que mañana esté mejor porque ahora se encontraba ya mejor que cuando se ha marchado".

Álex Berenguer también habló

El autor de la jugada que dio origen al empate de su equipo, que entró en la segunda mitad en sustitución de Robert Navarro, consideró escaso el resultado final y reconoció el mal sabor de boca que se les queda: "Creo que hemos hecho un buen partido y merecíamos ganar. El equipo se ha vaciado, pero debemos ser más certeros de cara a puerta. Hemos tenido dos o tres claras, no las hemos metido. No ha podido ser".

Respecto a la acción del gol, Berenguer lo explicó así: "He intentado buscar una solución, tirar a portería y que pase lo que tenga que pasar. Al final ha entrado y sumamos un punto, pero nos sabe a poco. Tenemos que intentar sumar de tres en tres, sobre todo en casa".

"Esta liga está muy igualada, cualquier equipo te puede ganar. Creo que ellos se han encerrado un poquito atrás, a nosotros nos ha costado un poquito, sobre todo en la segunda parte. Pero bueno, tenemos que seguir así, creo que hemos tenido ocasiones para para poder ganarlo", concluyó Berenguer.