Pablo Sánchez 17 SEP 2026 - 06:58h.

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El primer derbi madrileño de la temporada centra las miradas del mundo del fútbol en estos días previos. El domingo, a partir de las 16.15 horas, Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en el Metropolitano para una de las citas más pasionales del curso. Ninguno atraviesa un momento excelente. Los colchoneros han iniciado el año de forma irregular y el conjunto merengue incide en errores que le han podido costar caros. Pero si alguien copa el protagonismo en los días anteriores al encuentro ese es Julián Álvarez.

El argentino, tras un verano polémico por su deseo de salir del Atlético rumbo al Barcelona, sigue dando que hablar. La afición sigue mostrando su lado más crítico con un futbolista cuyo compromiso está en entredicho después de lo sucedido. Simeone ha ido dándole ciertos minutos en algunos encuentros, pero su rendimiento está lejos de lo que puede dar.

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Julián y el derbi, a debate en El Chiringuito

Ahora que llega el derbi, muchos se preguntan si el técnico sorprenderá con Julián de titular o si, por el contrario, seguirá en el banquillo a la espera de decisiones. Juanfe Sanz abordó esta cuestión en El Chiringuito y cree que La Araña tendrá minutos en el derbi, sin determinar si partirá de inicio o desde el banco.

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"Creo que algo va a jugar Julián. Hoy he hablado con alguien, casualidades de la vida, que está muy cerca. Es lo primero que le he preguntado. No ha sido muy contundente porque entiendo que no quería descubrir nada", sostuvo durante el último programa cuando le preguntaron. El pasado domingo, ante la Real, el Atlético no echó en falta su figura en ataque y logró un resultado bastante holgado al final con tantos de Jonathan David, Grimaldo y Giuliano.

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