Pepe Jiménez Sevilla, 16 SEP 2026 - 22:36h.

El exjugador del Betis fue una de las sorpresas en aquella cita

La retransmisión televisiva señala a Munuera Montero en el gol anulado a Umar Sadiq: "Se han acostumbrado a la red del VAR"

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Munuera Montero, colegido español, dirigió uno de los derbis sevillanos -al menos en la historia reciente- más polémicos y llamativos... por sucesos lejos del césped. El árbitro tuvo que detener la cita por el lanzamiento de diferentes objetos desde Gol Norte y pasó a la historia como uno de los actores principales de un partido que pasará a la historia. Sin embargo, más allá de los sucesos desagradables, el de Jaén también vivió una curiosa anécdota que ahora recuerda: "Le dije Pepe".

En las nuevas entrevistas televisivas previas a los encuentros, Munuera Montero, colegiado encargado de dirigir el Barça-Racing de este miércoles, recordaba lo vivido con Pablo García, ahora en el Racing, durante aquel partido en el Sánchez-Pizjuán.

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"Hace poco, el año pasado, me acuerdo en Sevilla, en el derbi sevillano, con Pablo García precisamente, que hoy lo veremos, que estuvo todo el primer tiempo llamándome Juan, y Juan para arriba, y Juan para abajo, y Juan esto falta, y Juan, y Juan, y Juan", decía guardándose la risa.

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En este sentido, el colegiado recuerda que "ya hubo un momento, ya la décima, le digo Pepe, muchas gracias y dice que no me llamo Pepe; y yo no me llamo Juan", dice entre risas.

"Perdóname, discúlpame, no era el apellido... y bueno, ya está, te lo perdono, pero para la próxima, tienes que llamar por mi nombre, así que hoy lo veremos, a ver si aprendió aquel día", sentencia recordando este divertido momento vivido con Pablo García.