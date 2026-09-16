Álvaro Borrego 16 SEP 2026 - 15:25h.

La historia de Rubén de la Bandera comenzó cuando todavía no había nacido y le detectaron espina bífida

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La historia de Rubén de la Bandera comenzó cuando todavía no había nacido. A los cinco meses de embarazo, sus padres recibieron la noticia de que algo no iba bien. Después de varias pruebas llegó el diagnóstico: espina bífida. Con cinco meses y medio de gestación, Rubén fue sometido a una intervención intrauterina. Desde entonces, su vida ha estado marcada por 15 operaciones y por una capacidad extraordinaria para afrontar cada reto.

Hoy, con 11 años, Rubén es un niño al que le encanta viajar, conocer nuevos lugares y, sobre todo, vivir experiencias. Se desplaza en silla de ruedas y no tiene sensibilidad de cintura para abajo, además de necesitar sondaje en su día a día. Pero, como explica su madre, Florina Pagu, nada de eso ha impedido que Rubén afronte la vida con valentía. “Es un supercampeón, supervaliente”, asegura.

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La espina bífida es una malformación congénita que se produce cuando la columna vertebral no termina de cerrarse correctamente durante las primeras semanas de gestación. En España, según los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Dependencia (EDAD 2020) del Instituto Nacional de Estadística, hay 31.700 personas con espina bífida e hidrocefalia. Además, una de cada 10.000 personas nacidas vivas presenta alguna malformación del tubo neural, de las que más de la mitad corresponden a espina bífida.

Ahora, Rubén suma una nueva historia a la familia de Fichajes Estrella de la Fundación Real Betis Balompié. Este proyecto tiene como objetivo llevar esperanza, ilusión y momentos especiales a niños y niñas que atraviesan un proceso de enfermedad grave, acompañándolos a ellos y a sus familias y haciéndoles sentir, también, parte de la familia verdiblanca.

Rubén ha sido presentado oficialmente en rueda de prensa como nuevo Fichaje Estrella en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en un acto en el que ha estado acompañado por Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié; Daniel Olivencia, patrono de la entidad; y su madre, Florina. Una jornada especialmente emotiva en la que también estuvieron presentes cuatro de los cinco anteriores Fichajes Estrella de la Fundación, que quisieron compartir con Rubén este momento y darle la bienvenida a esta gran familia.

Para él, la sorpresa ha sido tan importante como inesperada. “Él no se lo esperaba y está disfrutando muchísimo. Sabemos que va a ser una experiencia muy bonita”, explica su madre. Un día para guardar en la memoria y para comenzar una nueva etapa rodeado de personas que, como él, ya forman parte de esta historia.

Rubén llega a Fichajes Estrella dispuesto a seguir viviendo experiencias, con la misma actitud con la que ha afrontado cada una de las etapas de su vida. Porque si algo ha demostrado durante estos 12 años es que las dificultades pueden formar parte del camino, pero no tienen por qué marcar hasta dónde se puede llegar.