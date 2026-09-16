El regalo de cumpleaños que Manuel Pellegrini le pide al Betis

Álvaro Borrego 16 SEP 2026 - 13:35h.

El entrenador espera ganar al Getafe y realizó una reflexión sobre su futuro como entrenador

Pellegrini da su opinión sobre Ceuta y lo de Abde: "No me interesa si uno es comunista o de derechas"

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Manuel Pellegrini cumple este miércoles 73 años, lo que le convierte en el entrenador más longevo de LALIGA. Un 'mérito' a la altura de muy pocos, lo que le hace disfrutar todavía más "del día a día" sin pensar en lo que pueda ocurrir en el futuro, aunque este sea su último año -de momento- de contrato con el club verdiblanco. Por eso el técnico lo tenía claro, el mejor regalo posible sería un triunfo del Real Betis contra el Getafe.

"El mejor regalo que uno puede recibir el día de su cumpleaños es ganar mañana. Son tres puntos importantísimos. A lo mejor a estas alturas de la temporada, cuando queda tanto, se cree que no lo son, pero al final los logros se consiguen o se pierden por uno o dos puntos. Tenemos este comienzo de temporada con siete partidos de Liga en menos de un mes y solamente uno de Champions. Después habrá más partidos de Champions con semanas ocupadas, así que cada punto que logremos sumar, sobre todo en casa, nos va a venir muy bien para adelante", argumentaba el entrenador, quien hizo una reflexión sobre su carrera, su estado actual y la receta que le mantiene con más ganas si cabe.

"Es un tema complejo. En primer lugar, porque soy el único de 73 años que está trabajando a este nivel en este momento, por lo que hay que vivir el día a día. En segundo lugar, siempre he dicho que hay una edad cronológica que no se puede cambiar y una edad biológica que es la que uno se exige en el trabajo físico, mental y en mantenerse actualizado profesionalmente. No sabría decir cuántos años más me veo entrenando porque trato de vivir el presente. Estoy muy contento por estos últimos años en el Betis y por haber trabajado 27 años seguidos en el exterior sin parar desde que salí de Chile. Lo que se hizo, hecho está; luego se evalúa lo positivo y lo negativo. Lo que viene depende de la autoexigencia personal. En este momento solo pienso en cómo preparar el mejor partido contra el Getafe para intentar ganar mañana".