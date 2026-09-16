Álvaro Borrego 16 SEP 2026 - 13:00h.

El entrenador se siente feliz en el club, aunque considera que "no es momento" para hablar de su futuro

Pellegrini da su opinión sobre Ceuta y lo de Abde: "No me interesa si uno es comunista o de derechas"

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que Real Betis y Getafe disputan este jueves, a partir de las 19:00 horas en La Cartuja. El entrenador ha querido poner en valor el momento que atraviesa la plantilla, aunque rebajó la euforia y no quiere caer en la euforia desmedida. También habló de los roces del pasado con José Bordalás y el estado de varios nombres propios como Dani Ceballos, Lo Celso o toda la polémica surgida con Ez Abde. El chileno cumplía 73 años y por primera vez este curso fue cuestionado por su futuro... En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo llega el equipo: "El equipo llega bien, en un momento futbolístico importante, pero con la conciencia de que todos los partidos son distintos. Es un rival de otras características, debemos mejorar lo que estamos haciendo y no creyendo que por haber ganado los últimos partidos sumaremos tres puntos más".

Qué pide por su cumpleaños: "El mejor regalo que uno puede recibir en su cumpleaños es ganar mañana. Son tres puntos importantísimos, los logros se pierden o se consiguen por uno o dos puntos. Tenemos siete partidos en un mes y solo uno de la Champions. Cada punto que logramos sumar, sobre todo aquí en casa, nos vendrá muy bien".

¿Se trabajan los errores de cara a gol u obedece al acierto de los futbolistas? "Por supuesto que todo se trabaja, los penales se trabajan, por eso con 80.000 no es lo mismo que con el estadio vacío y sin exigencia. Hay momentos de tensión y presión en los partidos que hacen equivocarse a los jugadores, por un lado está toda la parte positiva, que es crear esas ocasiones, luego también tiene mérito los rivales o le portero que también ataja. Es algo que intentamos mejorar siempre, pero la calma y precisión es siempre más complicado en los partidos".

¿Se ve Pellegrini entrenando al Betis la próxima temporada? "Mi manera de ser y pensar, no es un tema prioritario en este momento. Solo busco sumar tres punto, el futuro se va dando solo de acuerdo a muchas circunstancias. Estoy muy feliz ahora pero no pienso en el futuro".

Una reflexión sobre su carrera: "No es un tema sencillo a valorar, soy el único entrenando con esta edad. Pero hay una edad biológica que es la que cada uno se exigen en el día a día. Trato de vivir el presente más que el futuro. Ya son 27 años que salí de Chile sin volver, todos los años con un equipo. Todo eso es fenomenal. Lo que viene depende de lo que uno se exija. Estoy pensando solo ahora en hacer el mejor partido posible ante el Getafe".

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Pellegrini, sobre lo de Ceuta y Ez Abde: "He hablado con Abde como hablo con todos los jugadores. No es un tema fácil, pero ha dado una respuesta mi importante. Voy a dar mi opinión. El fútbol es un elemento de unión, no me interesa si uno es comunista o de derecha, son todos del mismo equipo. El fútbol no debe ser nunca motivo de desunión. La política divide, el fútbol une. Tenemos que separar".

¿Pueden jugar juntos Ceballos y Lo Celso? "Los buenos siempre pueden jugar juntos, pero si son todos en el mismo puesto es más complicado. Pero hay muchos partidos y todos tienen que cumplir cuando jueguen. Tener buenos jugadores en el banco que puedan cambiar el signo del partido es bueno".

El estreno de Dani Ceballos: "Vimos todo lo que esperábamos. Tuvo varios años en el Real Madrid, eso no es fácil. Sabemos la calidad que puede aportar. Hay muchos partidos y también rotaciones. Vamos a ir viendo cuál es el funcionamiento colectivo que más nos haría ganar el partido siguiente".

El estado de Deossa y Lo Celso: "Gio viene de una lesión grande y unas vacaciones largas, como Ceballos. Viene un parón y les vendrá bien. Me alegro mucho por Nelson, tiene grandes condiciones físicas y le ha costado un poco. Ha intentado mejorar, lo tiene que demostrar con los minutos que tenga sobre el campo".

La irrupción de Troy Parrott: "Me alegra que Troy haya entrado tan rápidamente en el funcionamiento del equipo. Marcó goles importantes, también tenemos a Cucho. Hay un plantel comprometido. Ellos me permiten a mí hacer cambios tras cada partido por el rendimiento que van dando. Pueden jugar juntos perfectamente, dependerá de las características de los partidos. No estamos etiquetados a nivel táctico".