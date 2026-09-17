Pablo Sánchez 17 SEP 2026 - 07:43h.

Mbappé se pronuncia tras no visibilizar el apoyo a Ceuta: "No quería priorizar sufrimientos"

Kylian, Vinicius y Konaté, el foco de las críticas en el Martínez Valero

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La situación vivida el pasado martes en el Martínez Valero antes del encuentro entre el Elche y el Real Madrid sigue dando que hablar. El conjunto blanco saltó al campo con una camiseta en apoyo a Ceuta a excepción de Vinicius, Mbappé y Konaté. Los tres decidieron esconder parte del mensaje, una acción que recibió multitud de críticas desde ese mismo instante. Alguno de sus protagonistas ya ha tenido que dar explicaciones, como es el caso de Kylian.

El delantero francés dejó claro su apoyo a Ceuta, pero también quiso tener un gesto con los inmigrantes sin priorizar el sufrimiendo de uno y otro lado. Un sector de la afición criticó su opinión, y otro defendió los motivos que le llevaron a actuar de dicha forma.

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Gonzalo Miró, habitual contertulio en El Partidazo de Cope, salió al paso de la polémica para defender a Mbappé, dejar constancia de la connotación política que escondía el mensaje de las camisetas y hacer un llamamiento a los clubes con respecto a estos temas. "A lo mejor él puede estar pensando que por significarte por Ceuta y no poner en la camiseta que también estás con los marroquíes hacinados ya estás tomando parte por alguien. Yo creo que puede sentirse así. Creo que la camiseta tiene una implicación política y que los clubes no pueden obligar a sus jugadores a significarse políticamente", sentenció.

Las palabras de Mbappé

Mbappé se puso a medias la camiseta de apoyo a Ceuta con el lema "Todos somos caballas" igual que Vinicius y Konaté. Pero solo hasta el pecho, sin que se pudiera leer el mensaje. Sin embargo, el delantero expresó su apoyo a los ceutíes en declaraciones al diario As. "Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano", comenzó el francés.

"Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", añadió Mbappé, que dijo que fue una "decisión del club el vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla", reconoció. El goleador del Real Madrid expresó que la posición "no fue fácil, fue difícil porque la gente puede pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta. Pero absolutamente, no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo al cien por cien con mi pensamiento a ellos".