El club ilicitano ha respondido al francés en las redes sociales

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El triunfo del Real Madrid ante el Elche CF estuvo marcado por la tensión final. El cuadro ilicitano logró empatar el 0-2 inicial de los blancos, pero acabó perdiendo el partido en el 91' tras un gol de Carlos Espí. Durante esos instantes finales, ya tras el tercer gol, los jugadores visitantes se dedicaron a esconder la pelota cerca de la esquina. Y en uno de esos lances, Kylian Mbappé se encaró con Gonzalo Villar.

Las cámaras de Movistar captaron en directo la secuencia, aunque luego no hubo repeticiones. El francés había recibido una falta cerca del córner y estaba en el suelo. Villar se le acercó y Mbappé le propinó una patada desde el césped de la que, insistimos, no hubo repetición.

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Una reacción que evidencia que al francés no le gustó nada algún gesto del jugador del cuadro ilicitano que no se vio en la retransmisión. Tras esa patada, Mbappé se levantó y se encaró con Gonzalo Villar para insultarle: "Hijo de puta, me cago en tu puta madre", dijo mientras le ponía la cabeza y el dedo en la cara.

Villar se lo quitó de encima poniéndole la mano entre el pecho y el cuello cuando llegó Thomas Lemar para separar a su compatriota, que también fue compañero hace una década en el Mónaco. Kylian miró entonces al videomarcador y se marchó de una acción que acabó sin ningún tipo de sanción.

El Elche reacciona a los insultos de Mbappé: "Fair Play"

La acción pasó desapercibida para la realización televisiva y para Jesús Gil Manzano, colegiado del encuentro, pero no para el Elche. El club se ha mostrado bastante activo este miércoles por la mañana en redes sociales y ha respondido a los insultos de Mbappé con una publicación en la que aparece encarándose a Villar y un mensaje en tono irónico: "Fair Play". Además, también ha dedicado una indirecta a Vinícius que ha provocado miles de reacciones.