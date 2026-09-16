Fran Fuentes 16 SEP 2026 - 16:26h.

El técnico, en busca de una victoria que consiga revertir la dinámica negativa en la que está inmersa el equipo

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Iñigo Pérez ha comparecido en sala de prensa durante la previa del partido del Villarreal CF frente al Málaga CF en La Rosaleda. El técnico navarro, al que no están saliendo las cosas en este arranque de temporada, explica que no teme a un posible despido en caso de perder, porque entiende que va implícito en el cargo. Del mismo modo, se muestra muy convencido de que el vestuario cree en su idea y cree que solo hace falta encontrar un punto de inflexión con una victoria importante.

La posible destitución de Iñigo Pérez: "El club, en todos los sentidos, y más ahora en un momento de debilidad estadística en cuanto a los resultados, veo la misma forma de hablarme, de respetarme, de intentar ayudarme en todo momento. Es decir, sí, es tan cerca mío, igual que el primer día. Y eso se agradece. Sobre el tema de los entrenadores y por dónde se rompe la cuerda, no sé si es una debilidad o es una virtud, pero yo no tengo temor al cese. No lo tengo y, por tanto, no va a alterar mi manera de trabajar, mi manera de tomar decisiones. Añadiremos matices, estaremos insistiendo en el pensamiento de qué es lo mejor, lo que vengo diciendo toda la rueda de prensa, pero no tengo temor al cese. Entonces, conozco, esto es como la frase, ¿no? Memento mori, recuerda que vas a morir. Pues esto es lo mismo. El entrenador, no sé si hay alguno que nunca lo han destituido, tú sabes que esto puede suceder, lo aceptas, no me genera ningún tipo de temor, ni me retrotrae para tomar decisiones o estar con entusiasmo o ilusión. Lo aceptamos, ojalá no suceda nunca y estemos aquí muchos años juntos".

Los jugadores, físicamente, se lo están dejando todo: "El otro día, los datos físicos son impresionantes, pero es el claro ejemplo de no correr mucho, sino correr bien. Por eso decía que en el descanso, uno cuando da unas directrices, las da, aciertan lo que sucede luego en el partido, pero si no ha sido capaz de generar conciencia y de generar un plan que se lleve a cabo, es fallo del entrenador. Por eso digo que correr mucho o el estado físico de los jugadores, que siempre es algo que se debate, no creo que esté en duda. No tenemos lesionados. Juan va a entrenar en el Levante. Puedes ver los datos, son muy buenos. Creo que debemos ir a la táctica. Debemos ir a qué sucede contra cada rival. Creo que debemos fidelizar en su inconsciente todas estas ideas. En el momento en el que ellos sean capaces de, con una directriz del entrenador, conseguir una victoria importante, que por ejemplo era el Metropolitano o era Dortmund, creo que generas raíz y a partir de ahí puedes crecer. Es como que tienen que creer de verdad.

La implicación del vestuario: "Quiero que quede claro, yo veo a los jugadores que creen. Lo veo entrenando, lo veo en los partidos, veo su predisposición y apertura a la nueva idea, pero es que es un acto inconsciente. Es como si tú ibas a cruzar un paso de cebra, estás con tu madre, que es la persona que más confías del mundo, y te dice cruza y tú estás viendo camiones, pero tú sabes que no te va a traicionar. El entrenador debe generar algo similar en el jugador. Cuando yo te diga que esto es así, es así, y no te preocupes que va a salir bien. Por eso decía el otro día, es cosa del entrenador, y debo insistir y debemos conseguirlo, ese acto inconsciente de no mirar atrás".

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Rotaciones: "Seguramente que haya cambios. La presteza con la que llegan los tres partidos entre uno y otro es muy grande y entonces nos obligará a utilizar a todos los jugadores. Siempre lo he dicho, es algo que es parte de mi creencia y aparte dispongo de mucho nivel para hacerlo".