Posibles alineaciones del Málaga - Villarreal para la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 SEP 2026 - 10:59h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Málaga y Villarreal de la jornada 6

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El Estadio La Rosaleda acoge este jueves 17 de septiembre a las 21:30h el duelo entre el Málaga CF y el Villarreal CF, correspondiente a la sexta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto malaguista saltará ante su afición en la decimoséptima posición con 3 puntos en cinco fechas, impulsado tras sumar un empate 1-1 frente al Celta de Vigo en Balaídos. Por su parte, el submarino amarillo llega a tierras andaluzas sumido en una delicada decimoctava plaza con solo 2 puntos, tras caer por 1-2 ante el Real Betis en el Estadio de la Cerámica. Con la exigencia del calendario en plena fecha intersemanal, las rotaciones se anticipan cruciales para ambos técnicos en busca de dar descanso a jugadores importantes.

Posible alineación del Málaga

El Málaga continuará con una estructura 4-3-3 con la intención de hacerse fuerte en casa. En el apartado de ausencias médicas, el cuerpo técnico blanquiazul mantiene en el parte de bajas por lesión a Diego Murillo, Julen Lobete, Aarón Ochoa y Moussa Diarra, mientras que Fernando Calero arrastra molestias y se mantendrá como duda hasta última hora. Alfonso Herrero custodiará la portería local, la retaguardia estará formada por Puga o Rafita en el carril derecho, Salinas en el izquierdo, y Recio junto a Einar Galilea en el eje de centrales. En la medular, Carlos Dotor y Pablo Martínez llevarán el peso en la contención, dando vuelo a Rafa Lorenzo en la mediapunta. Arriba, David Larrubia y Juan Cruz ocuparán los extremos, dejando la delantera para uno entre Carlos Ruiz 'Chupete' o Adrián Niño.

Posible once del Málaga frente al Villarreal:

Portero: Herrero

Defensas: Puga/Rafita, Recio, Galilea, Salinas

Centrocampistas: Dotor, Pablo Martínez, Lorenzo

Delanteros: Larrubia, Chupete/Niño, Juan Cruz

Posible alineación del Villarreal

El Villarreal articulará su propuesta sobre un dibujo 4-2-3-1 dispuesto a reaccionar tras su convulso arranque liguero. En el capítulo de incidencias físicas, el submarino amarillo cuenta con la duda de Juan Foyth por molestias. Péter Gulácsi asumirá la responsabilidad en la portería visitante, en la línea defensiva, Alex Freeman ocupará el lateral derecho, Sergi Cardona el izquierdo, y Renato Veiga se asentará en el centro de la saga acompañado por uno entre Logan Costa o Pau Navarro. En el doble pivote, Saliba estará escoltado por Pape Gueye o Santi Comesaña, dejando la mediapunta para Ayoze Pérez en el enganche. En la parcela de ataque, Tani Oluwaseyi ejercerá de referencia arriba, acompañado en los costados por Alberto Moleiro y en el perfil derecho por uno entre Nicolas Pépé e Ilias Akhomach.

Posible once del Villarreal frente al Málaga:

Portero: Gulácsi

Defensas: Freeman, Logan Costa/Pau Navarro, Veiga, Cardona

Centrocampistas: Saliba, Gueye/Comesaña, Ayoze

Delanteros: Pépé/Akhomach, Oluwaseyi, Moleiro