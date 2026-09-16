Por qué el Celta de Vigo juega hoy Europa League mientras hay jornada de LaLiga

El equipo de Claudio Giráldez juega ante el Omonia Nicosia este mismo miércoles

El Celta deja atrás ABANCA y apunta a un nuevo nombre del estadio

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El RC Celta de Vigo disputa este miércoles su primer partido de la temporada en la UEFA Europa League. Sí, este miércoles, el mismo día en el que se disputan cuatro encuentros de la jornada 6 de LaLiga EA Sports, que se juega entre semana. Un solapamiento del competiciones que tiene su explicación y que fue previsto de antemano cuando se anunció el calendario de la competición.

Desde que se instauraron los nuevos formatos de competiciones europeas, hace ya dos años, la UEFA reserva una semana de manera exclusiva a cada competición. La pasada semana, por ejemplo, sólo hubo partidos de Champions League repartidos durante el martes, el miércoles y el jueves, sin que se disputaran encuentros ni de Europa League ni de Conference.

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Esta semana es el turno de la Europa League. A diferencia de la Champions, los duelos se reparten en sólo dos días: miércoles 16, día en el que juega el Celta, y miércoles 17, cuando será el turno de la Real Sociedad. De igual manera, esta semana no hay partidos de Champions ni de Conference.

Por qué hay Europa League y partidos de LaLiga a la vez

La cuestión es que el calendario de LaLiga, siempre complejo, necesitaba ubicar una jornada intersemanal para cuadrar sus fechas de inicio y fin. Y se ha elegido esta semana, en la que sólo dos equipos españoles tenían partidos oficiales.

Pero, ¿qué pasa entonces con el Celta y la Real Sociedad? LaLiga y la RFEF, a la hora de sacar el calendario, emparejaron a los dos clubes para que jugaran entre sí de manera obligatoria en esta jornada 6 y, a su vez, pudieran adelantar su encuentro un par de semanas. Así pues, el pasado jueves 3 de septiembre se disputó el Real Sociedad 0-0 Celta, correspondiente a la jornada 6, antes de que arrancara la jornada 4 del campeonato doméstico.

Es decir, que el Celta y la Real Sociedad ya han jugado sus partidos ligueros de la sexta jornada y esta semana les toca estrenarse en la Europa League. Los gallegos lo hacen a domicilio ante el Omonia Nicosia. Y los donostiarras, este jueves en casa ante el Bournemouth. Mientras, los 18 clubes restantes aprovechan la semana para disputar la jornada 6 de LaLiga.