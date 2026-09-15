Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 19:52h.

El técnico porriñés responde a todo en la previa del choque europeo

La lesión de Iago Aspas: tiempo de baja y el plan de Giráldez para la delantera

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Claudio Giráldez se abraza a la UEFA Europa League. Tras un inicio muy pobre en LALIGA EA Sports donde no conoce la victoria tras cinco jornadas disputadas, el Celta de Vigo regresa al viejo continente con el objetivo y la necesidad de reencontrarse con su mejor versión. Sin Iago Aspas en la expedición, el equipo celeste quiere comenzar con buen pie en la competición europea y su entrenador se muestra tranquilo

Este martes, en la previa del choque, Claudio Giráldez compareció en sala de prensa. Allí, el entrenador porriñés respondió al mal inicio de curso, pero también habló de nombres propios como el de Borja Iglesias.

Las palabras de Claudio Giráldez antes del Omonia Nicosia - Celta de Vigo

Cómo llega el equipo. "Llegamos con una ilusión tremenda, volver a estar en competición europea y empezar esta Europa League que tanto nos ilusiona. El tiempo de preparación ha sido corto, con solo una sesión, pero creo que vamos a tener al equipo en buen estado para jugar y que la cabeza nos va a dar lo que nos pueda faltar en las piernas".

El rival. "Hemos visto muchos partidos de ellos. Es un equipo con capacidad para atacar los espacios, ordenado y muy dominador junto a Pafos en Chipre. Tenemos que estar a un nivel de concentración alto para evitar esos espacios abiertos".

Las tres dudas. "Llegan justitos los tres (Borja, Jones y Aleix Febas), vamos a ver después del entrenamiento de hoy a ver cómo acogen ese impacto. Por ahí van los tiros de la convocatoria y veremos si pueden entrar o alguno de los tres se queda fuera".

Diferencias con el inicio de la temporada pasada. "Demasiadas similitudes. Hemos visto menos puerta y hemos encajado menos. Hay una parte positiva que son las dos porterías a cero y el año pasado no lo hicimos. Estoy tranquilo con la evolución del equipo aunque evidentemente no con los resultados. No hemos tenido la fortuna de poder trasladar los momentos buenos en goles".

El mismo árbitro de Ludogorets. "Sabía lo del árbitro porque intentamos tener un control de los antecedentes con ellos y cómo son. Es una anécdota, todo lo que te pasa tiene que ser un aprendizaje".