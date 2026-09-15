La lesión de Iago Aspas: tiempo de baja y el plan de Giráldez para la delantera

Juan Pérez 15 SEP 2026 - 13:39h.

Borja Iglesias viene de descansar, por lo que debe ser el gran revulsivo

Claudio Giráldez critica el horario del Celta-Málaga y el golpe de calor de Pablo Durán: "Iago Aspas no se habría lesionado"

Compartir







Las dudas actuales del RC Celta en las seis primeras jornadas de LALIGA se acentúan con la lesión de Iago Aspas, ya determinada con un tiempo de baja de cuatro semanas. La ausencia del '10' engloba casi toda la pausa del parón internacional con el aspecto positivo que eso conlleva, pero hasta entonces la situación de la delantera pasa por la recuperación completa de Borja Iglesias y las dudas de cara al gol.

El comunicado oficial del conjunto celeste sobre la lesión de Iago Aspas corrobora la rotura de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo sufrido durante el choque ante el Málaga CF en Abanca Balaídos. Eso supone un regreso calculado para la segunda semana de octubre, por lo que se perderá unos dos partidos: el previo al parón contra el Racing y presumiblemente el primero tras los partidos internacionales contra el Elche (11 de octubre), un enfrentamiento crucial.

El momentum para el RC Celta es crucial en esos dos choques porque, con una jornada más que el resto de equipos, la situación es bastante pobre con la lupa puesta en la delantera. Sobre todo a sabiendas de que muchos equipos pueden sumar en la jornada intersemanal dejando al conjunto vigués en una situación aún más delicada, por eso el plan de Giráldez para la delantera era claro: dejar descansar a Borja Iglesias en Málaga.

Los tres tantos anotados por el conjunto de Claudio Giráldez en el arranque liguero dejan muchos interrogantes en Vigo sobre cuál es la solución actual para el problema. La lesión inicial de Borja Iglesias es el mayor condicionante hasta la fecha por todo lo que supone tener al punta internacional de baja de inicio, ya que hasta ahora apenas ha jugado algunos minutos en el cierre de los últimos partidos para recuperar la forma.

Tal es la situación que el propio Borja Iglesias confesó que no está lesionado, pero después del partido ante el Getafe el club le instó a volver a Vigo automáticamente para seguir tratándose cuando su intención era quedarse en Madrid. El descanso ante el Málaga le puede dar opciones de ser titular de cara al Racing, no solo por el avance en su recuperación sino porque el equipo lo necesita. Aunque sea para mandar un mensaje de primeras y que luego dispute solo 60 minutos.

La buena noticia es que la baja de Iago Aspas no será tan prolongada y que el jugador ya ha iniciado el correspondiente tratamiento de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos. Cuatro semanas para reorganizar, para corroborar el buen juego en algunos momentos con goles y para darle rienda suelta al olfato de Jutglá y Borja.