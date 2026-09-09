Juan Pérez 09 SEP 2026 - 10:18h.

El punta confiesa que acabó "cansadísimo" tras jugar 20 minutos ante el Getafe

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El empate del RC Celta en Getafe es un paso atrás en las aspiraciones por defender los puestos europeos deja buenas noticias más allá del envoltorio con la polémica expulsión de Zaid. El regreso de Borja Iglesias, con minutos por primera vez este curso, deja una toma de contacto y a la vez un mensaje sobre su estado físico después de varias semanas de recuperación que todavía no han finalizado.

La presencia de Borja Iglesias En La Revuelta deja una breve pincelada de la situación del delantero que explica cuál es su momento de forma después de un inicio algo atropellado tras la consecución del Mundial. El Panda arranca su tercera temporada consecutiva en Vigo con una clara exigencia y un plus de limitaciones, y lo ha explicado en el programa: "No estoy lesionado. Vengo de una lesión y me han hecho volver para seguir tratándome, pero estoy bien", aclara.

El '9' confiesa que no sigue el plan habitual de la plantilla porque su recuperación sigue en firme, lo que le ha hecho dejar atrás la invitación del programa para estar presencialmente. "Llevo una semanita con bastante carga de trabajo y ayer acabó cansadísimo, y eso que jugué 20 minutos", lo que le ha empujado a volver a Vigo para seguir el tratamiento de cara a los próximos compromisos del Celta, más aún en una temporada con exigencia europea.

Entre bromas sobre los tres minutos del mundial y la consecución del título, la realidad es que su actitud es siempre la misma, lo cual anima a pensar que está cerca de volver a recuperar su mejor nivel. Mientras tanto, está claro que le falta ritmo. En Getafe no estuvo acertado en los dos balones que le colgaron al área, y apenas tuvo contacto relevante con el balón en los 27 minutos que estuvo presente en el Coliseum.