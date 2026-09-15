Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 18:15h.

El partido del Martínez Valero también aparece en el cuarto programa de 'Tiempo de Revisión'

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El inicio de LALIGA EA Sports está dejando grandes destellos, nombres propios, muchos goles... pero también polémicas arbitrales. Durante la pasada semana, la Real Sociedad fue uno de los clubes que más alzó la voz contra el CTA (Comité Técnico de Árbitros). La victoria del Martínez Valero dejó una expulsión que vuelve a salir a la palestra este martes, al igual que el polémico penalti de Job Ochieng ante el Atlético de Madrid.

Tras la disputa de la quinta jornada liguera, el espacio 'Tiempo de Revisión', impulsado por la RFEF y el CTA, vuelve a escena. En este tercer programa, el equipo txuri urdin gana protagonismo con hasta dos acciones que han vuelto a ser analizadas para explicar el porqué de las decisiones tomadas.

La explicación del CTA al penalti de Job Ochieng

En el Reale Arena no dieron crédito con la decisión de Martínez Munuera que acabaría condenando al equipo de Pellegrino Matarazzo ante el cuadro colchonero. Pese a un contacto previo con su muslo, Job Ochieng tocó el balón con el brazo dentro del área realista y el trencilla principal no dudó en señalar el lanzamiento desde los once metros.

El VAR apostó por no llamar al monitor de campo al colegiado y Grimaldo rompería la igualada a cinco minutos del final del encuentro. Este martes, el CTA respalda la decisión de Martínez Munuera: "Se trata de un roce en el muslo, no un juego deliberado. Interpretación del CTA: penalti y acierto del árbitro".

Un segundo revés arbitral para la Real Sociedad

Antes los árbitros también explicaron la expulsión de Jon Martín ante el Elche que acabó invalidando el gol de Luka Sucic que habría subido el 0-3 al luminoso ilicitano. Para el CTA, el árbitro se equivocó: "Tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro. El VAR acertó al intervenir".