El Celta deja atrás ABANCA y apunta a un nuevo nombre del estadio a partir de 2028

Juan Pérez 16 SEP 2026 - 13:07h.

Conxemar puede ser el nuevo reclamo de Balaídos

El Celta revela el precio del patrocinio de ABANCA de 2014 a 2028

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El RC Celta prepara un cambio de ciclo en su estadio con el más que posible desenlace del fin del acuerdo con Abanca después de 14 años con el apellido insertado en Balaídos. Hasta 2028 nada debe cambiar según el convenio actual, pero a partir de entonces todo apunta a un nuevo naming para transformar no solo la denominación de la casa del conjunto vigués sino la esencia de lo que ha sido hasta ahora.

Abanca Balaídos puede dar paso a partir del 2028 a Conxemar Balaídos. En pleno debate sobre la delantera de Claudio Giráldez por el inicio liguero, ese es el gran titular de las negociaciones actuales entre la empresa y el club presidido por Marián Mouriño a falta de cerrar algunos detalles de una gestión bastante avanzada según Faro de Vigo. La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura buscaba un proyecto de gran calado para ampliar su firma, y todo pasa por el club celeste.

Actualmente la cesión comercial del nombre del estadio está cedido al Celta a pesar de tener la titularidad municipal, y lo hace por un acuerdo de 50 años que se puede prolongar a 75 (hasta 2101) a cambio de un patrocinio económico. En esas aparece Conxemar, una organización nacional con más de 21.200 trabajadores y 12.250 millones de facturación anual que pretende ampliar sus miras en la comercialización de productos pesqueros desde Vigo.

Actualmente las negociaciones están abiertas y la información habla de un posible acuerdo por siete años, y lo lógico es atender a un anuncio a lo grande en la gran Feria Internacional de Conxemar programada entre el 6 y el 8 de octubre. Sería la culminación de la celebración para darle paso a lo que quiere ser una ampliación del mensaje sobre una alianza entre ambas marcas. Desde el inicio del acuerdo con Abanca, el club ha podido ingresar unos 23 millones de la entidad financiera desde 2014 según Faro, ahora puede empezar una nueva etapa que empezaría en algo menos de dos años.