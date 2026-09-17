Fran Fuentes 17 SEP 2026 - 09:11h.

El temporal asoló Valencia y las alertas se sucedieron durante la tarde, pero la decisión se tomó apenas tres minutos antes del inicio del partido

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El partido entre el Levante UD y el Athletic Club fue suspendido debido al temporal. La lluvia torrencial que asolaba el Ciutat de Valencia hizo imposible la práctica deportiva. La situación fue tal que, durante todo el día, las alarmas por fuertes precipitaciones se sucedieron, pero no sería hasta tres minutos antes del arranque del encuentro, con ya todo el estadio inundado, que LALIGA decidió el aplazamiento del mismo. Una circunstancia que ha criticado Héctor Rodas, director deportivo del conjunto granota, en El Larguero, de la Cadena SER.

El exjugador valenciano revelaba que la salida del estadio Ciutat de Valencia, completamente anegado, fue compleja: "Ha sido una salida complicada. De hecho, yo tenía a mi familia allí también, y a mis hijos. Ellos han vivido desde pequeñitos lo que es una dana, y asusta, asusta. El fútbol es totalmente secundario. Yo tuve la suerte de que tenía el coche cerca del estadio. Me he tenido que poner ropa de jugador y chanclas. El agua te llegaba a los tobillos o la espinilla, yo que soy grande...", explica.

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Asimismo, explica cómo ha tenido que sacar a sus hijos, de cinco y siete años, del estadio: "He sacado a los dos en brazos delante de la gente con el agua. Mucha gente no ha podido salir hasta ahora. Yo tengo compañeros, y amigos aficionados, que se han quedado en el centro comercial del parking del centro comercial de al lado, esperando a que les dejasen salir. Gente que vive en la zona que fue afectada hace dos años están teniendo problemas para volver", comenta.

En este sentido, critica que la decisión de suspender el partido haya sido tan tardía: "Yo, en el momento, no he sido todo lo crítico que podría haber sido. Pero, viendo ahora las imágenes, creo que se podría haber solucionado un poco antes. Que la gente no se hubiese desplazado, tanto aficionados del Athletic como del Levante. Al final las alarmas son por algo. Nosotros aquí hace dos años tuvimos el fallecimiento de más de 230 personas", sentencia.

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Por si todo eso fuera poco, Héctor Rodas revela que, además, tuvo otro problema al llegar a su domicilio: "Bueno, no tan bien, porque nos hemos quedado encerrados en el ascensor. Se ha ido la luz y nos hemos quedado encerrados. Nos ha pasado de todo hoy. Mejor que pase el día y ya está", comenta, con resignación.