David Torres 16 SEP 2026 - 14:52h.

Ferran Torres, Álex Grimaldo, el fundador del Levante UD y Fátima Diame, serán reconocidos como hijos de la ciudad de Valencia

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ValenciaEl Ayuntamiento ha realiazado su propuesta para la concesión de los Honores y Distinciones de la Ciudad de València 2026, en el marco de la conmemoración del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, a diferentes entidades y personalidades de la vida cultural, social y deportiva. La alcaldesa, María José Catalá, presidirá el acto de entrega de los reconocimientos, que tendrá lugar el próximo martes, 6 de octubre, en el Hemiciclo Municipal en sesión solemne Y, entre los premios, como hijos adoptivos (para aquellas personas nacidas fuera de la ciudad) se propone galardonar a los futbolistas valencianos y recientes campeones de la Copa del Mundo 2026, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, ambos ex de la cantera del Valencia CF, hoy uno en el PSG y otro en el Atlético de Madrid.

Además, en clave deportiva, se propone el reconocimiento como hijos predilectos de la ciudad a la atleta española Fátima Diame Diame; y, a título póstumo, al fundador y primer presidente del Levante FC, origen del actual Levante UD, José Ballester Gozalvo.

Hijos adoptivos

Tras la reunión celebrada hoy se propone nombrar como hijos adoptivos de la ciudad a los futbolistas valencianos y recientes campeones de la Copa del Mundo 2026, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo. En el caso de Ferran Torres, será reconocido por “su proyección internacional como futbolista formado en Valencia, su vinculación con iniciativas de carácter social y medioambiental desarrolladas en nuestra ciudad, y el hecho de que fuera el jugador que, con su gol en la prórroga, diera a la selección española de fútbol su segunda Copa del Mundo”. Nacido en Foios (València) en el año 2000, Torres se formó en el Valencia CF, debutó con el primer equipo en 2017, y se convirtió en uno de los jugadores surgidos de la cantera del club con mayor proyección internacional. En 2020 fue traspasado al Manchester City, donde conquistó la Premier League y la Copa de la Liga inglesa en la temporada 2020-2021. En enero de 2022 se incorporó al FC Barcelona. Fue el artífice del gol que otorgó a España su segundo título mundial, contribución que consolidó su trayectoria internacional y su relevancia en la historia reciente del fútbol español.

Finalmente, se propone distinguir al futbolista Alejandro Grimaldo por su “vinculación con la cantera valencianista, sus éxitos nacionales e internacionales en los clubs en los que ha jugado, y por haber formado parte de la selección nacional española que se alzó con la Copa del Mundo”. Grimaldo nació en La Pobla de Vallbona en 1995. Sus primeros pasos se produjeron en el fútbol base del Atlético Vallbonense y, posteriormente, en las categorías inferiores del Valencia CF, antes de incorporarse en 2008, con doce años, a la cantera del FC Barcelona. En la selección española, tras su paso por distintas categorías inferiores, formó parte de la selección sub-19 que se proclamó campeona de Europa en 2012. Su debut con la selección absoluta se produjo el 16 de noviembre de 2023, en el partido de clasificación para la Eurocopa ante Chipre. En 2026, formó parte de la selección nacional española que se alzó con la segunda Copa del Mundo.

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Hijos predilectos: Fátima Diame y José Ballester Gozalvo

En el caso del reconocimiento como hijos predilectos de la ciudad de València se reconocerá a la atleta Fátima Diame Diame, que será distinguida por su extensa trayectoria deportiva en el salto de longitud y por “los resultados obtenidos en campeonatos mundiales y otras competiciones de ámbito nacional e internacional, además de su participación en dos ediciones de los Juegos Olímpicos”. En 2026 se proclamó campeona de España de salto de longitud en pista cubierta, título conseguido en el Campeonato de España celebrado en Valencia, con el que alcanzó su octavo campeonato nacional absoluto.

A título póstumo, se propone como hijo predilecto de la ciudad a José Ballester Gozalvo, fundador y primer presidente del Levante FC, origen del actual Levante UD, dada su “contribución al desarrollo de una València abierta, democrática, culta, popular y comprometida con la igualdad”. Ballester Gozalvo nació en El Cabanyal en 1893. “Su biografía expresa una forma ejemplar de compromiso con la ciudad, con la educación, con la cultura, con el deporte y con los valores democráticos que han contribuido a construir la mejor tradición cívica valenciana”.