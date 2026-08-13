Grimaldo, su amistad con Cucurella y por qué eligió al Atlético de Madrid: "No va a cambiar"

Redacción ElDesmarque 13 AGO 2026 - 13:25h.

El nuevo lateral izquierdo del Atlético de Madrid ya ha posado con la rojiblanca en su presentación oficial

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Alejandro Grimaldo ya luce como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El lateral valenciano ha sido presentado este jueves en el Riyadh Air Metropolitano, donde ha explicado los motivos que le han llevado a elegir el proyecto rojiblanco después de varias aproximaciones anteriores y de su relación con Marc Cucurella. A sus 30 años, llega con la ambición de convertirse en una pieza importante para Diego Pablo Simeone y afrontar un nuevo reto en su carrera.

Tras formarse en la cantera del Valencia y La Masia, brilló durante siete campañas en el Benfica, donde conquistó cuatro ligas portuguesas. Su eclosión definitiva a escala mundial se produjo en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, siendo pilar de la histórica Bundesliga invicta y la DFB-Pokal, además de coronarse campeón de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2026 con la Selección Española. Con su llegada, el Atlético incorpora a un especialista de primer nivel a balón parado con una zurda privilegiada. Su encaje táctico en el 5-3-2 del 'Cholo' resulta ideal: un carrilero de recorrido total, capacidad para filtrar balones por dentro, asistencias e impacto goleador desde segunda línea.

Alejandro Grimaldo asegura que este era el momento de fichar por el Atlético de Madrid

No es la primera vez que el Atlético se interesa por Grimaldo. El club rojiblanco ya había intentado incorporarle en dos ocasiones anteriores, pero las circunstancias impidieron que la operación llegara a buen puerto. Esta vez, sin embargo, las dos partes entendieron que era el momento adecuado. “Creo que este era el momento, creo que tanto el club como yo creíamos que este era el mejor momento para llegar aquí”, explicó durante su presentación. El nuevo rojiblanco ha insistido en su ambición por esta nueva etapa. “Tengo muchísimo por mejorar y mucho por dar a este club”, aseguró.

También ha hablado de sus primeros contactos con Simeone. “Es un entrenador muy intenso, con muchas ganas de trabajar cada día”, explicó. Grimaldo considera que ambos comparten una manera similar de entender el fútbol y confía en que puedan “ir de la mano para conseguir éxito para este club”.

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Alejandro Grimaldo y su relación con Marc Cucurella

Una de las preguntas más esperadas fue la relativa a Marc Cucurella, con quien Grimaldo mantiene una relación cercana después de compartir vestuario con la Selección Española y ahora ser rivales en la capital. El valenciano quiso separar completamente la rivalidad deportiva de su relación personal. “Hay que separar el mundo del fútbol con el mundo personal”, afirmó. “Me he llevado muy bien en la selección. Tengo una amistad muy grande con él, no va a cambiar”.

Grimaldo llega al Atlético con un discurso claro: ambición, ilusión y máxima exigencia. “Estoy muy feliz de estar aquí y hoy es un día muy especial para mí y para toda mi familia porque cumplo un sueño”, reconoció. Ahora espera trasladar esa ilusión al terreno de juego. Su primer gran objetivo ya está marcado: el debut liguero ante el Málaga del próximo miércoles. “Estoy ansioso de poder empezar este proyecto y con una victoria”, confesó.