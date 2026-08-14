Gabi, Kang-in Lee y Grimaldo, los ídolos de la afición y con Julián Álvarez sin viajar: el Atlético rumbo a Marsella
El Atlético ha puesto rumbo a Marsella para disputar su último amistoso de pretemporada y con la ausencia más llamativa de Julián Álvarez
Simeone toma una decisión con Julián Álvarez para el amistoso en Marsella: la lista del Atlético
Al Cholo Simeone solo le queda una prueba antes de terminar la pretemporada y de que comience LALIGA con el partido frente al Málaga el próximo miércoles 19 en el Metropolitano. En ese partido no sabremos si estará Julián Álvarez, pero en el que seguro no estará es contra el Olympique al no entrar en la lista del entrenador y no ha viajado junto al resto de sus compañeros. Los que sí han viajado han sido Kang-In Lee y Álex Grimaldo, los dos flamantes fichajes nuevos que ya se han ganado el cariño de la afición. El descontento generalizado con Julián hace que los rojiblancos busquen otros ídolos y los más aclamados han sido el surcoreano y el lateral de la Selección Española. Con permiso de Gabi, eso sí, que con su regreso al club ha generado muchísima ilusión, al igual que Simeone que siempre es de los más aclamados por sus aficionados. Puedes ver cómo ha sido la salida del Atlético de Madrid rumbo a Marsella en el vídeo superior.