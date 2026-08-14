Fran Duarte Madrid, 14 AGO 2026 - 12:51h.

El Atlético ha puesto rumbo a Marsella para disputar su último amistoso de pretemporada y con la ausencia más llamativa de Julián Álvarez

Simeone toma una decisión con Julián Álvarez para el amistoso en Marsella: la lista del Atlético

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