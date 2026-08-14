Pablo Sánchez 14 AGO 2026 - 09:42h.

El Atlético de Madrid sufre un giro por el fichaje de Jorge Salinas y cambia su posición

Entre los finalistas del Mundial si estarán Giuliano, Pubill y Grimaldo

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Julián Álvarez sigue acaparando las miradas de todo el entorno rojiblanco tras su vuelta al trabajo el pasado lunes envuelto en la polémica sobre su marcha o continuidad en el Atlético de Madrid. Desde que comenzara su pretemporada tras el Mundial, el delantero argentino ha mantenido charlas con el director deportivo, con Simeone y hasta con sus compañeros, con la posibilidad de firmar por el Barcelona cada vez más lejos.

Mientras tanto, el Atlético disputa este viernes, desde las 17.30 horas, un último amistoso veraniego antes de que arranque LALIGA EA SPORTS. Para dicho encuentro, Simeone ha dejado fuera de la convocatoria a Julián Álvarez debido al poco tiempo que acumula de trabajo tras disputar la final del Mundial con Argentina el pasado mes de julio. Baena y Llorente tampoco están entre los citados a diferencia de Pubill, quien sí viajará.

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El motivo de la ausencia de Julián nada tiene que ver con la situación actual que vive el delantero argentino en el Atlético. Las declaraciones de su marcha durante el Mundial siguen dando mucho que hablar y mantienen al entorno colchonero en pie de guerra. Poco a poco, 'La Araña' va rectificando sobre lo sucedido mientras recupera el tono físico tras sus vacaciones.

La convocatoria del Atlético de Madrid

Esta es la convocatoria de Simeone para el amistoso del Atlético de Madrid frente al Olympique de Marsella: Giménez, Mendoza, Johnny, Kang In Lee, Pablo Barrios, Lookman, Carlos M, Oblak, Lemar, Hancko, Marc Pubill, Giuliano, Obed Vargas, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Domínguez, Martínez, Esquivel, Boñar, Castillo, Arnau Ortiz, Dani Rubio y Cubo.