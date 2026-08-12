El Atlético de Madrid replantea el fichaje del delantero y encuentra una alternativa en el mercado

Ángel Cotán 12 AGO 2026 - 18:38h.

Es la demarcación que más dudas genera en estos momentos

Desvelada al completo la conversación entre Simeone y Julián Álvarez antes del entrenamiento del Atlético

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El Atlético de Madrid continúa avanzando en su particular mercado de fichajes. Tras oficializar el traspaso de Nahuel Molina, la dirección deportiva colchonera trata de desatascar alguna que otra salida más sin perder de vista las necesarias incorporaciones. Con Julián Álvarez acaparando todos los focos, Diego Pablo Simeone exige más perfiles en ataque.

La delantera siembre dudas en estos momentos. Al incierto futuro del ariete argentino hay que sumar la lesión de Alexander Sorloth. Un escenario nada idóneo a escasos siete días del debut en LALIGA EA Sports ante el Málaga CF y que lleva a la dirección deportiva a replantearse el fichaje arriba.

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El Atlético de Madrid replantea el fichaje del delantero

El gigante noruego tenía la llave para la deseada incorporación en ataque que encarnaba Dusan Vlahovic. El serbio conocía el interés rojiblanco, pero tal y como informa Fabrizio Romano, ha optado por no esperar más y viajará en las próximas horas a Turquía para firmar por el Besiktas. Ante esta situación, Mateu Alemany trata de alterar el plan inicial con el nueve apoyándose en los últimos ingresos que han dejado en las arcas las salidas.

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Con la opción de Vlahovic caída, Julián Álvarez entrenándose con el equipo rojiblanco y Alexander Sorloth frenando su salida a razón de su lesión, el Atlético de Madrid encuentra una alternativa en el mercado de fichajes.

Encuentra una alternativa en el mercado

Según avanza en exclusiva el medio germano Fussballdaten, la dirección deportiva colchonera valora la incorporación de Carlos Forbs. El atacante portugués de tan solo 22 años ha explotado en el Club Brujas y varios de los grandes están interesados en sus servicios. La citada fuente coloca al Atlético de Madrid entre ese grupo de conjuntos que desean la incorporación de un extremo que puede actuar en ambas bandas.

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A falta de otro delantero centro, y con el futuro de Julián y Sorloth aún por decidirse, Mateu Alemany podría decantarse por apostar por otro tipo de perfil que amplíe las opciones del 'Cholo' Simeone durante la próxima temporada.