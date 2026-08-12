Horario y dónde ver gratis el Deportivo - Real Madrid del Teresa Herrera

Ángel Cotán 12 AGO 2026 - 16:53h.

Vuelve un auténtico clásico del fútbol español

Las peñas piden a la afición no acudir a Riazor

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Deportivo de A Coruña y Real Madrid vuelven a verse las caras. Dos históricos del fútbol español, y que han protagonizado partidos inolvidables en grandes escenarios, se citan en una nueva edición del Trofeo Teresa Herrera. En el año del regreso del club herculino a LALIGA EA Sports, el conjunto blanco tratará de llevarse el tan esperado encuentro veraniego.

Los coruñeses afrontan este duelo con un considerable número de caras nuevas en su primera plantilla. Con Aubameyang a la cabeza, la dirección deportiva blanquiazul ha conseguido elevar el nivel del equipo y aún busca más refuerzos antes del cierre de mercado. Por su parte, el Madrid aterrizará en Riazor con importantes ausencias.

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La ausencias en el conjunto madridista

El inglés Jude Bellingham se ha incorporado este miércoles a la pretemporada del Real Madrid y ha participado en una sesión preparatoria junto a los jugadores que no fueron convodados por el técnico portugués Jose Mourinho para disputar esta noche el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo en Riazor.

Bellingham, el último en incorporarse tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pasó a primera hora el pertinente reconocimiento médico previo al inicio del trabajo y posteriormente se ejercitó en la ciudad deportiva de Valdebebas. El jugador inglés, según informó el club blanco, completó una intensa sesión preparatoria junto al francés Kylian Mbappé, Marc Cucurella, el marfileño Yan Diomande y el francés Ibrahima Konate, así como con canteranos.

Mientras tanto, el guardameta belga Thibaut Courtois, que se lesionó en el partido de cuartos de final del Mundial ante España, trabajó en el gimnasio, el francés Aurelien Tchouamení, también con problemas físicos en el interior de las instalaciones, y Raúl Asencio, Thiago Pitarch, el galo Ferland Mendy y los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes siguieron con sus procesos de recuperación.

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Horario y dónde ver el Deportivo-Real Madrid gratis

El partido entre Deportivo de A Coruña y Real Madrid, correspondiente al Trofeo Teresa Herrera, se disputa este miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas en Riazor. El histórico encuentro veraniego podrá seguirse gratis por televisión a través de TVE La 1.