Redacción ElDesmarque Madrid, 12 AGO 2026 - 12:49h.

Los dos clubes han hecho oficial la operación después de varios días de negociación

Simeone y Julián Álvarez se reencuentran cara a cara en el entrenamiento del Atlético de Madrid

Compartir







El Atlético de Madrid continúa con la operación salida y ya ha hecho oficial la salida de Nahuel Molina. El lateral argentino continuará su carrera en la AS Roma después de que ambos clubes hayan alcanzado un acuerdo para el traspaso. Una operación que permite al conjunto rojiblanco cerrar otra venta y, sobre todo, ingresar una cantidad importante por un futbolista que nunca terminó de asentarse en el Metropolitano. El siguiente objetivo: 'Cuti' Romero.

Nahuel Molina se marcha del Atlético de Madrid tras cuatro temporadas

Molina llegó al Atlético en el verano de 2022 procedente del Udinese y durante estas cuatro campañas, el argentino disputó 181 partidos, marcó nueve goles y repartió 17 asistencias. Números que reflejan una presencia importante dentro de la plantilla, aunque no siempre acompañada por la sensación de regularidad que se esperaba de él.

Diego Pablo Simeone sí mantuvo durante buena parte de este tiempo la confianza en el lateral. El técnico argentino contó con Molina y lo consideró una pieza útil para su proyecto, pero la relación con la grada fue diferente. El futbolista nunca consiguió ganarse completamente al público rojiblanco. Sus actuaciones irregulares y algunos errores defensivos provocaron críticas recurrentes y terminaron convirtiendo su etapa en el Atlético en una experiencia marcada por la sensación de que podía ofrecer más.

El propio Molina se ha despedido del Atlético a través de una carta publicada en sus redes sociales. “Hoy después de 4 años me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia. Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crecer en todos estos años y toda la gente que está atrás en el día a día acompañado en cada momento, por último a todos los atléticos que son el corazón de este club. GRACIAS", escribió el argentino.

Las cifras de la venta de Nahuel Molina a la AS Roma

Según ha informado Matteo Moretto, la operación se ha cerrado en un paquete que puede alcanzar los 17 millones de euros, variables incluidas. Una cifra que el Atlético considera positiva teniendo en cuenta el recorrido del argentino en Madrid y la necesidad del club de seguir generando recursos para afrontar más movimientos durante el verano. Después de la venta de Matteo Ruggeri al Aston Villa por 25 millones de euros, que en las próximas horas será oficial, el conjunto rojiblanco continúa abriendo hueco en la defensa para el Cuti Romero, el gran objetivo de los colchoneros en este mercado de fichajes