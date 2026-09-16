Alineaciones confirmadas de Levante y Athletic Club en la jornada 6 de LALIGA

Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 20:15h.

Ambos equipos buscan reencontrarse con la victoria

Las dos grandes dudas de España y más de diez candidatos a la lista de Luis de la Fuente

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El Ciutat de València abre sus puertas este miércoles para acoger un Levante UD - Athletic Club correspondiente a la sexta jornada del campeonato doméstico. Sin tiempo para lamentos, granotas y leones quieren reencontrarse con la victorias tras sus pinchazos ligueros en el pasado fin de semana. Con cinco y siete puntos respectivamente, ambos equipos desean asentarse en la zona media-alta de la tabla clasificatoria.

El cuadro que dirige Luís Castro disputará su segundo encuentro consecutivo como local tras plantar cara a un FC Barcelona intratable. Con siete goles a favor en sus dos choques disputados en el Ciutat de València, el Levante buscará mantener ese idilio con la portería rival.

En lo que respecta al cuadro bilbaíno, Edin Terzic apunta a seguir agitando el árbol con el objetivo de recuperar la versión mostrada ante Celta de Vigo o Atlético de Madrid. Tras días de incertidumbre, el técnico germano resuelve la duda del ataque.

El once titular del Levante

Luís Castro sale con la siguiente alineación: Ryan, Olasagasti e Iván Romero se mantienen en un once titular en el que también aparecen futbolistas como Oriol Rey.

La alineación confirmada del Athletic Club

Esta es la apuesta inicial de Edin Terzic: Maroan Sannadi protagoniza la gran novedad del once athleticzale. Laporte y Paredes conforman el eje de una zaga que completan en los laterales Johaneko y Yuri Berchiche. En el centro del campo entra Mikel Jauregizar junto a Iñigo Ruiz de Galarreta para dar libertad de movimientos a Oihan Sancet. El ataque lo completan por los costados Robert Navarro y Álex Berenguer.