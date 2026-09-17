Confirmada la lesión de Joan García: qué tiene, parte médico del FC Barcelona y tiempo de baja

Fran Fuentes 17 SEP 2026 - 15:11h.

El portero catalán fue sustituido en el descanso frente al Racing

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El FC Barcelona ha confirmado de manera oficial la lesión de Joan García. El portero sufrió un pequeño traspiés durante el partido debido a un resbalón por las intensas lluvias, y Hansi Flick le sustituyó al descanso del partido frente al Racing de Santander, saldado con goleada barcelonista. De este modo, si al jugador ya se le daba como seria duda de cara al encuentro frente al Sevilla FC, Ahora, tras el parte médico, todo hace indicar que así será. Y es que el club confirma que tiene afectada la rodilla derecha, aunque afirma que solamente se trata de "leves molestias".

De este modo, se espera que el jugador no sea de la partida este sábado frente al Sevilla FC, pero que pueda viajar con normalidad a la concentración de la Selección Española durante este parón de selecciones.

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Así las cosas, Joan García había sido titular tanto en las seis jornadas de LALIGA EA SPORTS como en el partido de Champions League ante el Feyenoord. El meta catalán ha demostrado su buen nivel en este arranque de temporada. De estos siete partidos disputados, Joan García ha conseguido dejar la portería e blanco en tres de ellos, mientras que ha encajado siete goles repartidos en otros cuatro. Una muestra de que el sistema ofensivo del FC Barcelona también deja espacios atrás y algunos equipos pueden aprovecharse. Sin embargo, la capacidad goleadora del conjunto barcelonista es tal que en ningún momento los goles del rival han supuesto el más mínimo inconveniente.

Sea como fuere, ahora el FC Barcelona echará de menos a Joan García, que ya desde su llegada la temporada pasada se asentó como el guardameta titular, logrando consagrarse como el Trofeo Zamora con tan solo 21 goles encajados en 30 partidos. Un reconocimiento que evidencia el acierto que fue la apuesta en el guardameta catalán.