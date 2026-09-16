Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 23:25h.

El técnico le sustituyó en el descanso

Alineaciones confirmadas de Barcelona y Racing de Santander hoy, jornada 6 de LaLiga

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El incontestable triunfo del FC Barcelona dejó una pequeña nota negativa, más allá de la lluvia. Una vez confirmada la apuesta inicial de Hansi Flick, Joan García se preparaba para afrontar un nuevo encuentro bajo los palos de la portería del Camp Nou. No obstante, en esta ocasión no pudo completar todo el encuentro.

En el descanso, Hansi Flick se vio obligado a sustituir a Joan García. A la espera de confirmaciones oficiales, todo apunta a un pequeño resbalón en los últimos compases de la primera mitad. El guardameta azulgrana se disponía a recoger el balón para sacar de puerta, pero entonces, un mal gesto motivaron unas molestias que dieron la oportunidad a Wojciech Szczesny.

Y no la aprovechó del todo. De hecho, el portero suplente del Barça comenzó de la peor manera posible con una liada tremenda con los pies en el área pequeña. La acción no fue desaprovecha por un Racing que, gracias a Szczesny, logró subir momentáneamente el 4-2 en el luminoso blaugrana. Después de esta acción se recompuso, y aunque no tuvo muchísimo trabajo, logró dejar atrás un error que quedó en anécdota gracias a un nuevo recital ofensivo del equipo azulgrana que dirige Hansi Flick.

Por qué Hansi Flick cambió a Joan García contra el Racing de Santander

El portero del Barcelona Joan Garcia acabó el primer tiempo con molestias y fue sustituido por precaución por Wojciech Szczesny tras el descanso del partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports contra el Racing de Santander.

Tras el primer tiempo, que acabó con un 4-1 a favor del conjunto azulgrana, el internacional español fue el primero en dirigirse a los vestuarios. En el entretiempo, Szczesny calentó junto al entrenador de porteros José Ramón de la Fuente e ingresó al césped para disputar el segundo tiempo.

El próximo jueves, el club azulgrana le realizará pruebas en la rodilla. Joan García podría sufrir una lesión y su participación en el Ramón Sánchez-Pizjuán está en el aire.