En pleno arranque del Barça-Racing llega un ES Alert a todos los móviles de Barcelona

Javi Rayo 16 SEP 2026 - 22:08h.

Fuertes lluvias e incluso rayos en pleno FC Barcelona - Racing

El Levante - Athletic Club se suspende por la alerta naranja: cuándo se jugará el partido

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El partido entre el FC Barcelona y el Racing ha estado marcado por un fuerte temporal de lluvias y hasta rayos. Mientras se suspendía el Levante - Athletic por lluvias, a los asistentes al Camp Nou les llegaba un mensaje ES Alert a sus teléfonos móviles pidiendo que extremaran precauciones ante la llegada de "tiempo violento en las próximas dos horas".

El mensaje ES Alert a los aficionados del Camp Nou

Alerta de Protección Civil

Red de Alerta Nacional - CECAT: Aviso de tiempo violento en el Barcelonés y el Maresme durante las próximas 2 horas.

Riesgo de inundaciones repentinas. Extremad las precauciones en vuestros desplazamientos.

Seguid las instrucciones de las autoridades. Si estáis en una situación de riesgo, llamad al 112.

A su vez, Protecció Civil ha emitido un comunicado en la misma línea a través de sus redes sociales. Un texto donde se habla de "riesgo de inundaciones repentinas" y se pide "extremar las precauciones en la movilidad" y "seguir las indicaciones de las autoridades".

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Con toda esa información a su disposición, ni las personas autorizadas de LALIGA ni el colegiado del partido han creído conveniente la suspensión del partido entre el FC Barcelona y el Racing de Santander.

Un mensaje muy parecido llegó también a los aficionados que acudieron al Ciutat de Valencia para presenciar el Levante-Athletic, y que acabó sin poder jugarse, con el túnel de vestuarios inundado y el campo impracticable.