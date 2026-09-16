En pleno arranque del Barça-Racing llega un ES Alert a todos los móviles de Barcelona
Fuertes lluvias e incluso rayos en pleno FC Barcelona - Racing
El Levante - Athletic Club se suspende por la alerta naranja: cuándo se jugará el partido
El partido entre el FC Barcelona y el Racing ha estado marcado por un fuerte temporal de lluvias y hasta rayos. Mientras se suspendía el Levante - Athletic por lluvias, a los asistentes al Camp Nou les llegaba un mensaje ES Alert a sus teléfonos móviles pidiendo que extremaran precauciones ante la llegada de "tiempo violento en las próximas dos horas".
El mensaje ES Alert a los aficionados del Camp Nou
Alerta de Protección Civil
Red de Alerta Nacional - CECAT: Aviso de tiempo violento en el Barcelonés y el Maresme durante las próximas 2 horas.
Riesgo de inundaciones repentinas. Extremad las precauciones en vuestros desplazamientos.
Seguid las instrucciones de las autoridades. Si estáis en una situación de riesgo, llamad al 112.
A su vez, Protecció Civil ha emitido un comunicado en la misma línea a través de sus redes sociales. Un texto donde se habla de "riesgo de inundaciones repentinas" y se pide "extremar las precauciones en la movilidad" y "seguir las indicaciones de las autoridades".
Con toda esa información a su disposición, ni las personas autorizadas de LALIGA ni el colegiado del partido han creído conveniente la suspensión del partido entre el FC Barcelona y el Racing de Santander.
Un mensaje muy parecido llegó también a los aficionados que acudieron al Ciutat de Valencia para presenciar el Levante-Athletic, y que acabó sin poder jugarse, con el túnel de vestuarios inundado y el campo impracticable.