Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 21:51h.

El técnico herculino responde a todo tras la derrota ante el Sevilla FC

El debut de Angeliño y su expulsión no dejan dudas en la afición del Deportivo: "Buscar un lateral"

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Antonio Hidalgo compareció en sala de prensa ante los medios de comunicación tras la derrota del Deportivo de A Coruña ante el Sevilla FC. Los herculinos, muy desnaturalizados por su rival de principio a fin, perdieron su invicto en un encuentro marcado por las rotaciones. El error de Angeliño, que cuajó un pobre debut en LALIGA EA Sports, acabó apuntillando al cuadro coruñés.

Todo esto fue analizado por Antonio Hidalgo tras el pitido final. El entrenador del Deportivo también respondió a nombres propios como el de Aubameyang, la citada expulsión o la diferencia de descanso entre ambos equipos.

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Las palabras de Antonio Hidalgo tras el Deportivo - Sevilla

La expulsión, clave según el míster. "Hay dos partes para poder explicar el resultado. Una primera parte muy igualada en la que no han pasado excesivas cosas, cierto es que no estábamos cómodos. En la segunda hemos encerrado al Sevilla en su campo, y al final, a través de una transición ha llegado el gol. Después de la expulsión hemos seguidos vivos hasta el final, pero bueno, lo condiciona todo. Había bastante de igualdad con un pelín más de frescura por su parte sobre todo en el uno contra uno".

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La falta de descanso. "Cuántos jugadores iban a poder terminar, ese era el gran problema. Si tienes jugadores que no te han hecho pretemporada y los vas a poner de inicio... tienes solo cinco cambios. Ha sido bastante complicado para poder competir. A partir de ahí, esto está montado como está montado. Hoy nos ha tocado a nosotros, ya les tocará a otros equipos. Esos tres días, además con un viaje por medio, complica".

Aubameyang, nuevo capitán del Dépor. "Ximo, Yeremay, Germán, Villares y hemos incluido a Aubameyang".

Angeliño y su expulsión. "No he hablado con él. Entiendo que intentaba disputar el balón y en esa situación el pie le ha ido al jugador del Sevilla. Para mí no hay nada que hablar de esa roja".