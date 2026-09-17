Fran Fuentes 17 SEP 2026 - 12:23h.

El brasileño reivindica los goles y asistencias que ha conseguido hasta ahora

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Raphinha es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más en forma del fútbol mundial en este momento. Y es que, más allá de que a nivel físico y técnico se encuentra en un momento excelente, la nueva posición como delantero centro que le ha otorgado Hansi Flick ha propiciado un aumento enorme de su faceta realizadora, que ya de por sí fue importante el pasado curso. En este sentido, el brasileño lleva nada menos que once goles y tres asistencias en apenas siete partidos, entre LALIGA EA SPORTS y la UEFA Champions League. Estadísticas al alcance de muy pocos jugadores. Eso sí, el jugador tiene claro que eso no es casualidad, sino fruto del gran trabajo que realiza. Así lo explicó en los medios oficiales del FC Barcelona.

En primer lugar, explica que si el partido frente al Racing fue relativamente fácil, se debió al trabajo colectivo del equipo: "Nosotros somos conscientes que al final el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros y creo que cuando entramos con esta mentalidad, que todos los partidos son difíciles, al final nos torna mucho más fácil el partido", comenta.

Del mismo modo, Raphinha siente que el hambre que tiene este FC Barcelona puede ser la clave para levantar títulos hasta el final de la temporada: "Creo que es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de la temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder", razona.

Por último, reivindica sus grandes estadísticas, explicando que son, simple y llanamente, fruto del trabajo: "Bueno, sorprendido no, porque yo vengo trabajando bastante por eso y al final son números que muchas veces asustan a la gente, pero cuando sabes lo que trabaja y lo que busca, creo que no te quedas sorprendido por eso, pero obviamente son números bastante especiales, pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más y seguiré buscando más y dando todo para este club", sentencia.