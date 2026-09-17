Pablo Sánchez 17 SEP 2026 - 07:18h.

Por qué Hansi Flick cambió a Joan García contra el Racing y cómo la lió Wojciech Szczesny

Pleno de victorias en lo que va de curso

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El Barcelona es una auténtica apisonadora. Solo cuenta por victorias las seis jornadas disputadas hasta la fecha tras la tremenda goleada del pasado miércoles sobre el Racing de Santander. Los números demuestran el poderío blaugrana en todas las facetas del juego, el acierto de la dirección deportiva en los fichajes y la mano de Hansi Flick desde el banquillo.

Sobre el césped, el Barça cuenta con varios de los mejores jugadores del mundo, aunque muchos sostienen que el técnico alemán es la clave del éxito. Uno de ellos es Santi Cañizares. El exporterio y habitual contertulio en El Partidazo de Cope, ensalzó el trabajo de Flick y aseguró que es la gran estrella de todo el proyecto.

Cañizares se atrevió a ensalzar su figura por encima de la de hombres como Lamine Yamal o el recién llegado Adeyemi y comparó su trabajo con el de otros técnicos que han pasado por el banquillo del Camp Nou como Guardiola o Luis Enrique. Todo fueron elogios para un entrenador que, a su parecer, enamora con su fútbol.

La opinión de Santi Cañizares

"El que marca diferencias no es Adeyemi, ni Lamine Yamal, es Hansi Flick. El que está montando este pollo en el Barça es Hansi Flick, el que genera problemas al Real Madrid es Hansi Flick. El Barça ha tenido otros entrenadores y ninguno ha jugado como él. Guardiola, Luis Enrique, en definitiva los buenos. Los buenos hacen jugar muy bien a los buenos jugadores y los malos dicen que no tienen plantilla. Este equipo lo cogen otros entrenadores que han estado en el Barça no hace tanto tiempo y entonces no vemos este fútbol. Sin embargo Hansi coge otro equipo, el que sea, y lo hace jugar mejor al fútbol de lo que está jugando. Estoy convencido, es el que marca diferencia", expresó con contundencia.