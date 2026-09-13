Juan Pérez 13 SEP 2026 - 20:34h.

El alemán asume un error en uno de los goles del Levante

El penalti doble de Mandi ante el FC Barcelona: mano clara y patada por detrás a Lamine Yamal en dos segundos

Compartir







La confianza del FC Barcelona en pleno inicio de la temporada, rotaciones incluidas, pasa por sus resultados al encadenar goleadas, aunque desde el banquillo Hansi Flick todavía está convencido de que están lejos de su mejor versión. Con cinco victorias y un aval incontestable, el técnico toma toda la responsabilidad en uno de los goles mientras explica quién manda a la hora de decidir a los lanzadores en cada penalti.

La exhibición de Raphinha, Rodri y Lamine Yamal ante el Levante es otro ejemplo más del nivel de superioridad del Barça en LALIGA a pesar de los pequeños detalles que desquician al exigente técnico alemán. Con el gol entre ceja y ceja, una de las sorpresas desveladas por el entrenador es el control de la plantilla en la pena máxima: “Todo el mundo quiere tirar pero lo hará el que esté en mejor momento. Todos están preparados para tirar. Yo no tomo la decisión, el lanzador lo decide el cuerpo técnico”, comenta.

Tal es el nivel de detalle, que Flick comenta que es algo que deciden Hella y Heiko Westermann, pero en muchos casos es una decisión que pone en los propios jugadores: "Creo que si un jugador está en su mejor momento, es una buena situación. Todos quieren lanzar los penaltis. Si dicen «estoy preparado para hacerlo», entonces lanza él. La última vez también fue así y Raphinha debería lanzarlo", aclara.

Flick se responsabiliza del gol previo al cambio de Xavi Espart

La reacción del Levante en la segunda mitad asustó por momentos a un Barça que por ahora se ha mostrado imbatible en todas las competiciones, pero la relajación y el bajón en determinados momentos dejaron en evidencia a la zaga en algunos momentos. De ahí que el propio Flick alce la voz para asumir el problema ante el segundo tanto del conjunto granota: “Hemos tenido un buen inicio pero en la segunda parte no hemos estado bien. Normalmente jugamos con más contundencia pero el Levante lo ha hecho mejor en la segunda parte. El primer gol ha sido culpa mía porque queríamos cambiar a Xavi Espart antes y le dije a Carlos que esperáramos hasta la siguiente pausa, pero entonces llegó el gol. Fue culpa mía, pero estoy contento con la recuperación del equipo con el último gol”, reconoció el alemán.

PUEDE INTERESARTE La intrahistoria del perdón de Rodri: el primer paso lo dio Gayà y el campeón del mundo se dio cuenta

Sin duda es una respuesta muy inteligente para crear un escudo a su alrededor y alejarlo de los errores individuales en los tantos, un plus más para un técnico que vuelve a demostrar su valía con este Barça que arrasa en el inicio de la 26/27.