Los jugadores de Atlético de Madrid y Real Madrid responden a Jero Freixas cuál es el mejor derbi del mundo

Alberto Cercós García 17 SEP 2026 - 12:26h.

Álex Grimaldo, Dean Huijsen o Thibaut Courtois contestan a Jero Freixas

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Jero Freixas abrió la caja de los derbis y, casi sin querer, dejó fuera uno de los que más ruido hace cuando llega al calendario: el Atlético de Madrid-Real Madrid. El creador argentino publicó un vídeo en redes en el que Josefina de Cabo, su mujer, le pedía que escogiera los mejores derbis del mundo y, tras varios intentos de convertir el ranking en una cuestión exclusivamente argentina, terminó señalando tres: Buenos Aires, Milán y Manchester. Ni rastro del duelo madrileño ni tampoco del Gran Derbi sevillano. Una omisión que rápidamente encendió el debate entre los aficionados y que llevó el vídeo a superar el millón de visualizaciones.

La respuesta del Atlético de Madrid y del Real Madrid

La respuesta no ha tardado en llegar y ha tenido protagonistas de ambos vestuarios. Mahou Cinco Estrellas ha recogido el guante con un vídeo en el que aparecen jugadores del Real Madrid y del Atlético defendiendo, cada uno a su manera, el valor del derbi madrileño. Por parte blanca aparecen Tchouaméni, Courtois y Huijsen, mientras que el bando rojiblanco está representado por Marcos Llorente, Le Normand y Grimaldo. La campaña busca precisamente poner en valor lo que significa enfrentarse al vecino: dos camisetas, dos aficiones y una ciudad que durante 90 minutos se parte en dos. No hace falta demasiada explicación cuando los propios futbolistas son los encargados de responder a la pregunta.

Y la respuesta de los protagonistas apunta en una dirección muy concreta: "El único". Porque si Freixas quería abrir el debate sobre cuál es el mejor derbi del mundo, el Madrid-Atleti tiene argumentos de sobra para sentarse en esa mesa. Es una rivalidad que va mucho más allá de la clasificación o de los títulos que haya en juego. Hay historia, enfrentamientos europeos, finales, remontadas, polémicas y, sobre todo, una cercanía que convierte cada partido en algo diferente. El próximo domingo el Metropolitano volverá a ser el escenario de un capítulo más.