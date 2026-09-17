Klopp revoluciona Alemania y convoca a 44 jugadores: Adeyemi está, Rüdiger no

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 SEP 2026 - 11:42h.

La lista está dividida en dos y la idea del técnico alemán es trabajar con la mayor cantidad de jugadores posibles

La advertencia de Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania, por su familia: "Me iré"

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Jürgen Klopp ya ha tenido su primera gran decisión como seleccionador de Alemania. El extécnico de Liverpool y Borussia Dortmund, que estaba trabajando como director de actividades de fútbol en Red Bull desarrollando la filosofía de juego del Leipzig, Salzburgo y New York Red Bulls, ha revolucionado la convocatoria de la Mannschaft. Su primera lista está compuesta por 44 futbolistas para afrontar los cuatro próximos partidos de la Nations League. Entre las novedades destaca el regreso de Karim Adeyemi, mientras que Antonio Rüdiger no ha entrado en los planes del nuevo seleccionador.

Klopp divide a Alemania en dos equipos

La principal particularidad de la convocatoria no está únicamente en su extensión, sino en la estrategia diseñada por Klopp. El técnico ha dividido a los 44 jugadores en dos grupos diferentes para poder trabajar con el mayor número posible de futbolistas durante una concentración algo más larga en comparación con otras temporadas. El primer bloque está formado por 24 jugadores y afrontará los partidos ante Países Bajos, el 24 de septiembre en Ámsterdam, y Grecia, el 27 en Augsburg.

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Después, buena parte de esos internacionales regresarán a sus clubes y entrará en escena el segundo grupo, compuesto por otros 20 futbolistas. Estos se medirán a Serbia el 1 de octubre en Múnich y repetirán ante Grecia el día 4 en Salónica. La fórmula permitirá a Klopp observar de cerca a una nómina muy amplia de jugadores y supone también una declaración de intenciones del nuevo técnico.

Karim Adeyemi vuelven y Antonio Rüdiger se queda fuera

Entre los nombres que regresan destaca Karim Adeyemi. El atacante, que se perdió el Mundial, ha entrado en los planes de Klopp después de su buen inicio de temporada con el FC Barcelona y forma parte del segundo grupo. También aparecen futbolistas jóvenes como Saïd El Mala y nombres ya consolidados como Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kai Havertz y Florian Wirtz. Otro de los grandes focos está en la portería. Marc-André ter Stegen vuelve a la selección después de una larga ausencia y Klopp ya ha depositado su confianza en él.

En el capítulo de ausencias, la más destacable es la de Antonio Rüdiger. El central del Real Madrid, uno de los habituales de Alemania durante los últimos años, no forma parte de esta primera lista del nuevo técnico. Klopp arranca así una nueva etapa con una convocatoria mucho más grande de lo normal y con la idea clara de revolucionar el fútbol alemán.