Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 16:18h.

Jürgen Klopp apuesta por levantar a Alemania

Jürgen Klopp da el sí a Alemania y acepta el reto de volver a los banquillos: "Estoy listo"

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Con el Mundial 2026 ya finalizado y España en la cima del planeta, las selecciones buscan ya arrancar sus nuevas etapas y, en el caso de muchas de ellas, con cambios en sus banquillos, desde la llegada de Zinedine Zidane a Francia hasta la búsqueda de Italia ya con Pep Guardiola muy complicado. Entre las que deben encontrarse de nuevo está Alemania, con Jürgen Klopp como el encargado de suplir a Julian Nagelsmann, y el ex del Liverpool ha lanzado una advertencia.

En la rueda de prensa de su presentación con la Mannschaft tal y como muestra el vídeo de la parte superior de la noticia, el técnico germano ha lanzado una advertencia por las futuras críticas pidiendo que dejen a su familia al margen: "Si en algunos momentos todos vosotros pensáis -no basta que sea uno o dos- que debo irme, me iré sin indemnización. Si os metéis con mi familia y no la dejáis en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian y con Tuchel. Sé que en otros países es peor".

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Jürgen Klopp pone como ejemplos a España y Francia

Jürgen Klopp afronta el cargo de banquillo de la selección de Alemania poniendo como ejemplos a Francia o España en su evolución futbolística: "Ahora hay gente que dice que debemos hacer las cosas como se han hecho en Francia o como se han hecho en España. La meta debe ser que en unos años se diga que hay que hacer las cosas como en Alemania, que hemos sacado las conclusiones correctas".

"El éxito es la relación entre las expectativas y el rendimiento. Y las expectativas en Alemania son enormes. Lo que deberíamos decir es que queremos llegar a un nivel en el que otra vez siempre se nos considere como candidatos", declaró el ex del Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool.

Jürgen Klopp llega después de unos meses en los que ha ejercido como director de fútbol de Red Bull y ha querido recalcar que apostará por los jóvenes destacando que, en 2023, Alemania se proclamó campeona del Mundo y de Europa sub 17: "Esos jugadores deben haber cumplido ya 20 años. Ahora que tienen licencia de conducir pueden ayudarnos".

"He revisado los nombres y tengo una visión extremadamente positiva del equipo. Tenemos mucho talento. Todo el que sea seleccionable debe esforzarse. Me fijaré. Nadie está descartado. Se trata de un nuevo comienzo", finalizó Klopp, mandando un mensaje para todos los jugadores alemanes.