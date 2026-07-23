La desorbitada petición económica de Pep Guardiola para entrenar a Italia

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUL 2026 - 10:43h.

El técnico catalán es el candidato favorito de la Federación Italiana

La premonición de Pep Guardiola sobre Rodri en octubre de 2025 que ha acabado por cumplirse en el Mundial

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Italia continúa buscando seleccionador tras el último batacazo que les dejó sin Mundial nuevamente y uno de los nombres que más consenso genera es el de Pep Guardiola. El técnico catalán es el gran objetivo de la Federación Italiana, hasta el punto de que su presidente, Giovanni Malagò, reconoció recientemente que se habían producido contactos y que, tratándose del entrenador del Manchester City, el organismo estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico. Sin embargo, la operación se habría complicado por las elevadas exigencias salariales del técnico, según informa La Gazzetta dello Sport.

Pep Guardiola habría pedido 20 millones de euros por temporada

El diario italiano asegura que Guardiola habría solicitado un salario de 20 millones de euros anuales para hacerse cargo de la selección italiana. Una cifra que duplicaría los cerca de diez millones que la federación estaría dispuesta a destinar al nuevo seleccionador y que, a día de hoy, aleja de manera considerable cualquier posibilidad de acuerdo.

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Esa petición económica no respondería únicamente a una cuestión salarial. En Italia interpretan que el técnico catalán no tiene intención de asumir un nuevo proyecto de forma inmediata y que esa cantidad serviría para enfriar unas negociaciones que nunca han estado realmente avanzadas. El entrenador ya habría trasladado en privado su deseo de tomarse un periodo de descanso antes de afrontar un nuevo reto profesional.

Italia ya estudia otras alternativas

Ante la dificultad de cerrar la incorporación de Guardiola, la Federación Italiana ha reactivado la búsqueda de un nuevo seleccionador. Pese a que Paolo Maldini y Leonardo continúan considerando al técnico español como la opción ideal para liderar el nuevo proyecto deportivo, la diferencia económica hace que el escenario resulte muy complicado.

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La Gazzetta dello Sport señala que Andrea Pirlo aparece ahora como el candidato mejor colocado para asumir el cargo, aunque Roberto Mancini y Antonio Conte siguen formando parte de la lista de alternativas. Giovanni Malagò mantiene la esperanza de convencer a Guardiola y continúa esperando una respuesta definitiva antes de cerrar la elección, pero, salvo giro inesperado en las conversaciones, la Azzurra tendrá que olvidarse del técnico catalán.