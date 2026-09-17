Redacción ElDesmarque Madrid, 17 SEP 2026 - 11:02h.

La mujer del futbolista brasileño compartió la imagen a través de su perfil oficial de Instagram

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Taia Belloli vivió una noche difícil de olvidar en el Camp Nou. La mujer de Raphinha acudió al estadio para ver en directo el partido del FC Barcelona ante el Racing de Santander y terminó viviendo una noche pasada por agua, con alerta de seguridad ciudadana incluida y una goleada azulgrana por 7-2. La brasileña compartió en su perfil de Instagram varias imágenes de su experiencia y una de ellas dejó una curiosa coincidencia con el hat trick de su marido.

Taia Belloli publica la alerta de seguridad ciudadana cuando Raphinha ya había marcado un hat trick

Durante el encuentro que estaba disputando el conjunto culé, se activó un aviso de Protección Civil en los teléfonos de los aficionados en Barcelona ante el riesgo de fuertes precipitaciones, rayos e inundaciones repentinas. El mensaje recomendaba extremar las precauciones durante las siguientes horas. Taia Belloli mostró en Instagram cómo estaba viviendo el temporal desde el propio Camp Nou. En el carrusel de fotografías aparece con su chubasquero y completamente expuesta a una lluvia que no dio tregua durante buena parte del partido.

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Entre las imágenes también incluyó una captura de la alerta recibida en su teléfono. La anécdota está en que, en el momento de la alerta, el marcador ya reflejaba un 5-2 en el minuto 68. Apenas un minuto antes, Raphinha había completado su hat trick desde el punto de penalti. El brasileño había marcado previamente en los minutos 25 y 42, por lo que cuando llegó la alerta ya había firmado los tres tantos.

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Raphinha, el gran protagonista de la goleada del FC Barcelona

El temporal no frenó al Barcelona. El conjunto de Hansi Flick volvió a ofrecer una exhibición ofensiva y derrotó al Racing por 7-2 para mantener su pleno de victorias en LALIGA EA Sports. João Cancelo abrió el marcador y Raphinha amplió la ventaja desde el punto de penalti antes de que el Racing recortara distancias. El Barça llegó al descanso con 4-1 y, después del segundo tanto cántabro, Raphinha volvió a aparecer para sentenciar definitivamente el encuentro. Gabriel Jesus y Lamine Yamal completaron después la goleada. Con este hat trick, el brasileño alcanzó los nueve goles en seis jornadas y se ha colocado como máximo goleador del campeonato.