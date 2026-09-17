Nadie escucha a Simeone: el Atlético vuelve a tener menos descanso que el Real Madrid antes del derbi

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 SEP 2026 - 13:57h.

El conjunto colchonero llega más mermado en el apartado físico y podría contar con dos bajas claves

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El primer derbi madrileño de la temporada vuelve a presentar una diferencia de descanso entre Atlético de Madrid y Real Madrid. El equipo de José Mourinho disputó el martes su partido ante el Elche, mientras que los rojiblancos lo hicieron el miércoles frente a Osasuna. El domingo, a las 16:15 horas, ambos se medirán en el Riyadh Air Metropolitano, con un día menos de recuperación para los de Simeone. Esta diferencia es todavía más relevante por el estado físico de las dos plantillas y por las quejas del técnico argentino en el pasado, que parecen no haber sido escuchadas.

Diego Pablo Simeone ya se ha quejado de la diferencia de descanso en el pasado

No es la primera vez que el calendario coloca al Atlético en una situación similar. Simeone ha mostrado en numerosas ocasiones su preocupación por los periodos de recuperación inferiores respecto a sus rivales y en el primer derbi de la temporada pasada criticó esto mismo. “Habrá que hacer un gran esfuerzo, con solo tres días de descanso”. El técnico argentino también acusó el desgaste de su plantilla y señaló al calendario cuando estaba disputándose la eliminatoria de cuartos de final de Champions League frente al FC Barcelona la temporada pasada. "No hay 72 horas de descanso", dijo.

En la pasada campaña de LALIGA EA Sports, el Real Madrid tuvo, para ambos derbis, un día más de descanso que el Atlético de Madrid y eso se vuelve a repetir este año para el primero. El conjunto colchonero tendrá tres días entre su encuentro ante Osasuna y la visita de los merengues, mientras que el conjunto blanco dispondrá de cuatro desde su partido contra el Elche.

El estado físico de las plantillas del Atlético y Real Madrid

La diferencia de recuperación coincide además con una situación delicada para Simeone. Pablo Barrios será baja para el enfrentamiento ante el Real Madrid con una lesión en el sóleo, mientras que Julián Álvarez continúa recuperándose de una sobrecarga muscular que sufrió durante un entrenamiento. Alexander Sørloth, por su parte, sigue con una contractura y su presencia ante el conjunto blanco también está pendiente de evolución. En el Real Madrid, la situación es distinta. Los merengues cuentan únicamente con las bajas de larga duración de Éder Militão, Rodrygo y Ferland Mendy, por lo que el resto del grupo está disponible para preparar el derbi del Metropolitano.