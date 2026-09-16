Jonathan David, Kang In, Le Normand y Baena, goleadores

"Solo tengo agradecimientos para Simeone, pero me gustaría ver a Luis Enrique en el Atleti"

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El Atlético de Madrid ha logrado una contundente victoria ante CA Osasuna (4-0) para llegar lanzado al derbi con dos goleadas consecutivas. El equipo rojiblanco aplastó a los navarros de inicio a fin en un duelo en el que Aitor Fernández evitó un resultado aún mayor. Jonathan David, Kang In, Le Normand y Baena, goleadores.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en el duelo ante Osasuna.

Oblak (6): una gran intervención a Raúl a los 13 minutos en un mano a mano... y nada más. Poco exigido, pero determinante en esa acción.

Marcos Llorente (6): quizá de sus duelos más discretos. No desde un punto de vista negativo, sino porque apareció en ataque mucho menos que en otras noches y apenas le inquietaron en defensa.

Cuti Romero (8): si no llega al sobresaliente es porque Osasuna no le exigió mucho más. Sus acciones defensivas transmiten seguridad y confianza, pero es que incluso rozó el gol en dos ocasiones sumándose al ataque. Sustituido en el 68' para descansar.

Le Normand (4): marcó el 3-0 tras un córner con un buen derechazo. Y aún así no le da para aprobar. Todas y cada una de las pocas llegadas de Osasuna tuvieron al hispanofrancés como protagonista: Raúl ganándole la espalda, Moro ganándole en velocidad, perdiendo duelos arriba y, al revés que el Cuti, transmitiendo una inseguridad constante atrás.

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Grimaldo (8): omnipresente. Sorprendió Simeone en fase ofensiva dándole libertad de movimiento, apareciendo en la frontal del área y generando dudas constantes en la defensa visitante. Rozó el gol desde dentro del área y generó el 1-0 de Jonathan David llegando por la derecha. Sustituido en el 85'.

Kang In Lee (9): de sus partidos más completos desde que aterrizó en el Metropolitano, que no es poco. Partiendo desde la derecha, asociándose con velocidad y finura, aportando verticalidad desde la banda, buscando el disparo lejano... Marcó el 2-0 con un buen derechazo dentro del área en una jugada que nació con su propia recuperación. Si no es por Aitor, que le sacó dos grandes manos, se lleva el balón a casa.

Koke (6): no fue su mejor encuentro, y eso es noticia dentro del sobresaliente partido del Atlético. Algo lento en los repliegues, menos fino con balón que en otras ocasiones.

Johnny Cardoso (9): sobresaliente, rozando el 10. De sus botas nació el 1-0 filtrando bien la pelota a Grimaldo, de sus botas nació el 2-0 con un buen pase entre líneas desde campo propio y de sus botas nació el 4-0 con una gran asistencia a Baena. Probablemente, su mejor partido con la camiseta del Atlético.

Álex Baena (7): su insistencia encontró premio a los 82 minutos, cuando anotó el 4-0 definiendo de primeras. Hasta entonces, muchos 'casis' en sus botas y algo de indefinición en los últimos metros, aunque Aitor le sacó un par de disparos importantes.

Lookman (4): uno de los más flojos. Sigue sin arrancar y sigue jugando como delantero, pero esta vez más caído a la izquierda. Rozó el gol y rozó la asistencia en un par de ocasiones, pero le faltó bastante finura en los metros finales y le cuesta un mundo regatear. Sustituido en el 68'.

Jonathan David (9): primera titularidad por todo lo alto. Marcó el 1-0 en una de sus primeras intervenciones y asistió a Kang In en el 2-0. Para entonces, Aitor ya había evitado que firmara un doblete en varias ocasiones. Buen juego de espaldas, buenas llegadas al área. Sustituido en el 68'... ¿con vistas al derbi?

Sustituciones del Atlético de Madrid ante Osasuna

Giuliano (5): entró en el 68' cuando el partido estaba casi sentenciado y acabó por la banda izquierda.

Pubill (SC): Osasuna ni llegó en los 20 minutos que estuvo sobre el césped.

Arnau Ortiz (5): siempre vertical, tuvo el 5-0 en sus botas en la última jugada del partido, pero Aitor lo evitó.

Hjulmand (SC): entró en el 86', sin tiempo para demasiado.

Hancko (SC): también entró en el 86' para sustituir a Grimaldo, que tenía molestias.