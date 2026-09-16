Hernández Maeso anuló el gol de Arguibide por un cabezazo de Torró a Le Normand

"Solo tengo agradecimientos para el Cholo, pero me gustaría ver a Luis Enrique en el Atleti"

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Polémica en el Metropolitano. Francisco Hernández Maeso, colegiado del partido, anuló un gol a CA Osasuna en la primera mitad que suponía el 1-1 ante el Atlético de Madrid, pero nunca llegó a subir al marcador. Iñigo Arguibide introdujo el balón en la portería de Jan Oblak, pero el árbitro decretó una falta inmediatamente anterior de Lucas Torró sobre Robin Le Normand y el VAR no llegó a intervenir.

El gol anulado a Osasuna en el Metropolitano

La jugada sucedió a los 29 minutos de encuentro. El Atlético se había adelantado gracias a Jonathan David, que aprovechó dentro del área una buena pared entre Johnny Cardoso y Álex Grimaldo apareciendo por el costado diestro. Su primer disparo lo tapó Aitor Fernández, pero el segundo acabó en la cazuela.

Apenas 6 minutos más tarde, llegó la jugada de la polémica. Un centro desde la izquierda, un balón que toca Le Normand y, en la prolongación, el derechazo de Arguibide al fondo de la red. Osasuna lo celebró, pero Hernández Maeso señaló falta sobre el central hispanofrancés para sorpresa de la parroquia navarra.

En las repeticiones, efectivamente, se puede comprobar que Le Normand llega a tocar la pelota y, posteriormente, Lucas Torró le da un cabezazo. Sólo los protagonistas pueden conocer la intensidad de esa acción, que acabó con Robin en el suelo mientras Iñigo chutaba a portería. El VAR no intervino y el gol no subió al marcador.

La afición del Atlético de Madrid, sorprendida

La jugada ha provocado bastante sorpresa en las redes sociales. La hinchada de Osasuna estaba indignada por el gol anulado, como es evidente, pero es que incluso decenas de aficionados del Atlético de Madrid se han mostrado sorprendidos por la acción. "Vaya robo", decían algunos, que a su vez empiezan a temer que todo esto pueda tener consecuencias en el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid de forma negativa para sus intereses.