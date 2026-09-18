Joaquín Anduro 18 SEP 2026 - 18:08h.

Cristiano Ronaldo, convocado por Jorge Jesús para la selección de Portugal

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La carrera de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal parecía acabada después de la derrota de As Quinas ante España en octavos de final del Mundial y las lágrimas del astro del Al Nassr pero la competitividad del cinco veces Balón de Oro ha vuelto a posponer su despedida. Jorge Jesús, nuevo seleccionador luso, ha anunciado este viernes que el delantero del Al Nassr ha entrado en su primera convocatoria y buscará ampliar aún más su leyenda.

CR, que podría retirarse al final de esta temporada a tenor de sus propias palabras, podrá aumentar sus registros con el combinado portugués, con el que suma 233 partidos y 146 goles, siendo ambos récords absolutos a nivel internacional. Lo hará con su presencia en la Nations League con la que buscará aumentar el palmarés del país ibérico tras haber ganado ya las ediciones de 2019 y 2025, esta última con gol a España en la final.

"Su rendimiento es lo que importa, el pasado no cuenta. Cristiano es un jugador como todos los demás. Si está rindiendo bien, jugará. Si no, no. ¿Tiene un estatus diferente? Sí. Su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada. Cero. Pero que es diferente de los demás, eso sí", explicó Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo en su comparecencia.

Cristiano, que sigue en busca de los 1.000 goles con 979 goles en su cuenta, volverá con Portugal de cara al arranque de la defensa de su título de la Nations League el próximo 24 de septiembre contra Gales en el Estadio José Alvalade de Lisboa, y el día 27 se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland a domicilio. La selección lusa continuará en territorio nórdico para enfrentarse a Dinamarca el 1 de octubre, y volverá a medirse a los noruegos el 4 en el Estadio do Dragao, en Oporto.

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Convocatoria de Portugal para la Nations League

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Defensas: Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid).

Delanteros: Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).