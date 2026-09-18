Pablo Sánchez 18 SEP 2026 - 07:33h.

Mourinho pasa de Lamine Yamal y su reivindicación del Balón de Oro: "Lo respeto, pero no comento"

Asegura que peleará por lograr este reconocimiento y traerlo de vuelta al Santiago Bernabéu

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El ambiente es diferente en los entornos de Real Madrid y Atlético a pocos días de que se dispute el primer gran derbi de la temporada. Todos están listos para la cita del Metropolitano, donde los focos estarán en jugadores con un tormentoso inicio de competición como Julián Álvarez o en las grandes estrellas como Kylian Mbappé. Precisamente el francés fue protagonista en las horas previas al choque.

Mbappé concedió una extensa entrevista a As en la que trató muchísimos temas de actualidad. Entre ellos, el Balón de Oro. Este premio que cada año otorga la revista France Football es el mayor reconocimiento futbolístico a hacia un jugador y cada día se habla más del próximo vencedor. Lamine Yamal fue el primero en abrir debate reclamando que se merecía ganarlo.

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Sus palabras no agradaron demasiado a su técnico Hansi Flick y generaron respuestas de todo tipo entre otros protagonistas. En este caso ha sido Mbappé el que ha respondido a la pregunta sobre el Balón de Oro sin esconder que le haría ilusión ganarlo, pero reconocimiento que lo que más le importa es que este título vuelva al Santiago Bernabéu.

"Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid, es el mejor equipo del mundo. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas, para darles ilusión. Esa gente se la merece más que todo el mundo. Ser jugador del Real Madrid es pelear por todos los premios, el Balón de Oro es un premio y voy a pelear por intentar traerlo de vuelta al Real Madrid", sentenció.

Elogios para Lamine

A su vez, Mbappé aprovechó para destacar el gran futbolista que es Lamine Yamal, uno de sus mayores rivales y que ha arrancado la temporada de forma brillante. Lo hizo con las siguientes palabras. "Es un jugador de gran talento y tengo la sensación de que va a tener una gran carrera, le deseo lo mejor para él, para su familia y su gente".