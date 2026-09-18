Pablo Sánchez 18 SEP 2026 - 08:00h.

Pipi Estrada revela la promesa del Atlético a Julián Álvarez para facilitarle su salida

Sigue siendo una incógnita si será titular o suplente

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Tras una nueva jornada intersemanal, el foco futbolístico apunta ya al Metropolitano, donde el próximo domingo se disputará el derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid. La primera gran cita del año llega pronto y con la ardua tarea en el seno rojiblanco de recuperar la mejor versión de Julián Álvarez después de un convulso verano.

La afición sigue a uñas con el argentino después de sus desplantes estivales. Julián, por su parte, sigue sin encontrarse a sí mismo pese a que Simeone empieza a darle confianza sobre el terreno de juego poco a poco. Uno de los grandes debates que giran alrededor del derbi es conocer qué papel jugará La Araña en el mismo. Algunos piensan que jugará de inicio, otros que tendrá minutos en la segunda parte y también los hay que no quieren que dispute el duelo.

Los más optimistas también sostienen que, de cuajar un buen partido ante el Madrid, podría recobrar la confianza en sí mismo y reconciliarse con su hinchada en cierta parte. Así lo cree también Kiko Narváez. En El Larguero de la Ser, el exjugador rojiblanco cree que la situación cambiaría mucho para el argentino si juega un buen partido y si logra ver portería. Aún, así, reconoce que un sector de la afición seguirá sin perdonarle.

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La opinión de Kiko Narváez

"Seguiría la porción que todos conocemos y sabemos del Metropolitano. Poco a poco se irá diluyendo. Mucho más que por los goles creo que es por el grado de honestidad, de trabajo y de curro, que la gente lo vea y poco a poco irá desapareciendo. La pelota está en el tejado de Julián y si sigue siendo tan honesto como en temporadas atrás pues poco a poco convencerá a un 70/80 por ciento. A un 15/20 tengo la sensación de que le va a costar más trabajo", expresó.