Ángel Cotán 18 SEP 2026 - 00:29h.

El tertuliano aviva el debate por la posible roja a Junior Firpo

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

Compartir







El Real Betis sigue en racha. Tras el gran triunfo en La Cerámica, los pupilos de Manuel Pellegrini hicieron lo propio en el Estadio La Cartuja ante un siempre aguerrido Getafe CF. El duelo lo decidió el solitario tanto de Ez Abde, un gol que, a ojos de José Bordalás, no debió subir al marcador. El entrenador azulón también protestó una posible expulsión a Junior Firpo en la primera mitad, acción que motivó un intenso debate en El Chiringuito.

En el programa de este jueves se debatió sobre la posible expulsión del lateral verdiblanco, así como de la validez del único tanto del partido. Fue entonces cuando Rafa Almansa defendió al Real Betis y atacó directamente al estilo del Getafe.

En el vídeo superior de esta noticia puedes ver la intervención de Rafa Almansa al completo.

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.