Ángel Cotán 18 SEP 2026 - 00:13h.

El técnico responde a todo tras la derrota en La Rosaleda

El uno por uno del Málaga ante el Villarreal: un notable que no tapa varios suspensos

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Juanfran Funes compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de La Rosaleda tras medirse al Villarreal CF. El técnico valoró el rendimiento de su equipo tras protagonizar una nueva derrota en LALIGA EA Sports. Sin tiempo para lamentos, el entrenador del Málaga CF apuesta por resetear y mirar al próximo objetivo.

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Las palabras de Juanfran Funes tras el Málaga - Villarreal

El calendario, dificultad añadida. "Sobre todo ellos son un buen equipo, es verdad que iban últimos, pero en los duelos notas esa dificultad para meterte en su ritmo. El inicio ha sido complicado, no es excusarnos, pero nos están llegando rivales con bastante nivel. De los siete partidos, cinco son de competición europea. Aquí hay una parte importante y es cerrar la puerta lo antes posible. Va a terminar siendo una semana muy exigente para nosotros y tenemos que pensar en ir a Getafe con las mejores condiciones".

Cansancio físico y mental. "Fíjate, aquí hay una parte que, después del esfuerzo de hoy, nos podemos llevar más sorpresas. Ojalá mañana no haya nada raro, ha habido muchas sobrecargas, y a partir de ahí, aprovechar el poco tiempo que tenemos para llegar en las mejores condiciones".

Los fichajes y los de casa. "Están trabajando en todo eso, están hablando con nosotros, se barajan las posibilidades, y a partir de ahí, tenemos que gastar la energía en las personas que son capaces de tener el cambio. Lo que venga va a venir gracias a lo que sean capaces de hacer los que están. Queremos centrarnos en ellos".

Frustración por las derrotas. "Tienen que entender una cosa. Estos pasos que han ido dando les ha dado la oportunidad de crecer en las categorías. Ahora hemos llegado a la más exigente y deben seguir dando pasos. Es preferible estar aquí, hay que encontrar ese momento agradecido, hay que ver la parte buena de todo esto. Podíamos habernos quedado en Segunda y habríamos visto al equipo ganar, pero todo ese proceso en estos momentos de dificultad es lo que tiene que darles para coger fuerzas. Estamos convencidos, lo mejor está por llegar. En cuanto le cojamos el pulso a la competición, la película va a cambiar, lo he vivido también en el filial".