Ángel Cotán 17 SEP 2026 - 23:16h.

Mucha tela por cortar... a la espera de la UEFA Conference League

La final de la Champions League de 2029 se celebrará en el Spotify Camp Nou

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Con la derrota de la Real Sociedad ante el AFC Bournemouth en el Reale Arena se confirma el mal inicio de los nuestros en la presente edición de la UEFA Europa League. El pasado miércoles, el Celta de Vigo también cayó por la mínima ante el Omonia Nicosia, y aunque con mucho recorrido aún por delante, la carrera por la plaza extra de la Champions League ya ha comenzado.

A la espera del inicio de la Conference League que arrancará el próximo 15 de octubre, los representantes españoles hacen cuentas por un premio que durante las dos últimas temporadas ha caído en LALIGA EA Sports.

El Getafe CF aún debe disputar su primera jornada europea ante el Universitatea Craiova, pero tras la disputa de los primeros encuentros en las dos primeras divisiones del viejo continente, España ya sabe que debe remontar si quiere que el quinto clasificado juegue Liga de Campeones en la 2027/28.

Así va la clasificación por la plaza extra de Champions League

Con todos los participantes vivos, la clasificación por la plaza extra de Champions League comienza con sorpresas. En lo más alto de la tabla, con 5.500 puntos está Portugal, que cuenta con cinco representantes en Europa. Inglaterra está en el segundo escalón con 5.277 puntos. En cuestión de 125 puntos se encuentran Azerbaiyán (tercero), Turquía (cuarto) y Noruega (quinto).

Alemania, con siete representantes en competiciones europeas, ocupa el sexto puesto de esta carrera por la plaza extra de Champions. Para encontrar a España hay que marcharse hasta el octavo puesto con 4.625 puntos.

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A la espera de una posible victoria del Getafe en la UEFA Conference League, los equipos españoles deben elevar su rendimiento europeo para conseguir el premio de la quinta plaza. Aún es pronto para sacar conclusiones y España ha demostrado saber pelear en esta carrera.