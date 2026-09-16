Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 22:27h.

El técnico celeste sigue sin dar con la tecla

Uno por uno y notas del Celta de Vigo ante el Omonia con varios suspensos

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Claudio Giráldez compareció en sala de prensa tras la derrota europea del Celta de Vigo. En un choque igualado, el Omonia Nicosia se llevó el triunfo en el minuto 88 de encuentro con un tanto decisivo de Balkovec. El equipo celeste, que venía de tres empates consecutivos en LALIGA EA Sports, sigue sin conocer la victoria esta temporada.

Unos resultados que no oculta el preparador porriñés, y aunque preocupan, no cambian la hoja de ruta viguesa. Claudio Giráldez analizó el traspiés en la UEFA Europa League y mandó varios mensajes importantes ante los medios.

Las palabras de Claudio Giráldez tras la derrota europea del Celta

Se queda con lo positivo. "Entiendo que tenemos muchas cosas que mejorar todavía, pero creo que hay muchas cosas en las que construir, muchas cosas positivas. Un partido en el que volvemos a crecer en el número de remates, en el número de tiros. Hemos tenido doce remates dentro del área, el rival creo que 1-2. Hemos perdido el partido. A seguir trabajando. Tengo la sensación de que hemos hecho muchas cosas bien salvo los últimos quince minutos de la primera parte que nos desajustamos y ellos encontraron alguna solución para hundirnos y estuvimos un poco largos".

Deseoso del partido del Racing. "Yo tengo ganas de que empiece el partido del Racing de Santander. Creo que es lo mejor que nos puede pasar y tenemos que recuperarnos y prepararnos mentalmente para ese partido. Qué mejor que en casa con nuestra gente, necesitamos el apoyo de todo el mundo, la confianza hacia los jugadores, hacia lo que hacemos. Las cosas van acabar saliendo, no me cabe ninguna duda. Las cosas no son casualidad, ahora mismo no estamos recibiendo los resultados que nos gustaría por detalles que tenemos que controlar pero hay muchas cosas positivas".

Pide calma a su gente. "Esto acaba de empezar, estamos en el mes de septiembre. No seamos catastrofistas, sabemos que tenemos que mejorar, yo el primero. Tengo toda la responsabilidad de los resultados pero tenemos que confiar en el trabajo que nos ha llevado hasta aquí"