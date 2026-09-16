Alineaciones confirmadas de Omonia y Celta de Vigo en la Europa League

Redacción ElDesmarque 16 SEP 2026 - 17:44h.

Primer once de Claudio Giráldez en la Europa League

Por qué el Celta de Vigo juega hoy Europa League mientras hay jornada de LaLiga

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Celta de Vigo y AC Omonia Nicosia se ven las caras esta tarde en el Estadio GSP de Strovolos en el partido correspondiente a la jornada 1 de la Europa League. Los de Claudio Giráldez buscarán empezar con buen pie la competición europea tras un inicio en LALIGA donde los resultados no están siendo los esperados. El técnico gallego ya planteó algunas dudas en la previa del encuentro europeo que sin duda ha resuelto tras confirmarse la alineación. Todo hace indicar que veremos un encuentro disputado ya que ambos conjuntos no destacan precisamente por su voracidad ofensiva.

El conjunto vigués necesita sumar sus tres primeros puntos ya que el calendario que se le viene en Europa no es para nada sencillo. El siguiente encuentro será ante la Juventus, pero es que en unas semanas también esperan rivales de mucha entidad como el Bournemouth, el Olympique de Marsella o el Celtic de Glasgow. Y todo ello con el partido ante el Racing en la LIGA del próximo sábado a la vuelta de la esquina. Un encuentro donde los de Giráldez necesitan sí o sí la victoria.

Alineación confirmada del Omonia

Fabiano; Jean-Kévin Duverne, Lubomir Satka, Senou Coulibaly, Jure Balkovec; Mateo Maric, Panagiotis Andreou; Jaden Montnor, Muamer Tankovic, Ewandro; Loïs Diony.

Alineación confirmada del Celta de Vigo

Ionuț Radu; Marcos Alonso, Starfelt, Javi Rodríguez; Sergio Carreira, Hugo Burcio, Miguel Román, Álvaro Núñez; Driouech, Ferran Jutglà, Pablo Durán.